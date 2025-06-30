Атака на Харківщину: виникли пожежи, пошкоджено цивільну інфраструктуру (оновлено)

За попередніми даними, до медтків звернулось чотири людини

Цієї ночі російські терористи атакували Харківщину. Наслідки ворожої атаки повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Внаслідок ворожого обстрілу постраждало три село на Харківщині. У селі Пісочин внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО. Також Синєгубов повідомив, що на території СТО всталась пожежа.

У селі Куротне, що в Чугуївському районі внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Там також спалахнула пожежа.

У місті Дергачі внаслідок «прильоту» ворожого БпЛА пошкоджено будівлю, а також виникла пожежа.

Оновлено 02:14

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що троє людей звернулися за допомогою медиків після удару російського безпілотника по селищу Пісочин.

Оновлено 02:20

Синєгубов повідомив, що за допомогою до медиків звернулась ще одна людина. Загалом внаслідок обстрілу Харківщини постраждало четверот осіб.

Раніше ми писали, що в ніч на 30 червня у місті Харків прогриміли потужні вибухи.

«В деяких районах Харкова було чутно вибухи. Інформація зʼясовується», – повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ще ввечері 29 червня у Харкові оголосили повітряну тривогу. Вже близько 00:30 у місцеві почули перші вибухи. Станом на 01:13 у Харкові не вщухають вибухи.

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, у регіоні триває загроза ударних безрпілотників.

«Вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Зазначимо, ввечері 28 червня ворог вдарив дронами по Харкову.

Спершу Терехов повідомив, що Сили оборони над Харковом збили ударний дрон. Атака на місто продовжувалась. Згодом міський голова повідомив, що влучання відбулось у Київському районі.

«Попередньо маємо інформацію про приліт у Київському районі», – написав він.

Також додав, що внаслідок ворожого удару загорівся приватний будинок. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня ворог чергове атакував Харків ударними дронами.

За повідомленням прокуратури, Харків опинився під атакою ударних дронів близько другої ночі. Росіяни використали сім БпЛА типу «шахед».

Наразі відомо про влучання в одну багатоповерхівку, а також удар зафіксовано по цивільному підприємству. За попередніми даними, за медичною допомогою звернувся 64-річний чоловік.

Куп'янськ тієї ночі також опинився під атакою РФ. Окупанти завдали ударів авіабомбами. У ніч на 25 червня російські терористи завдали удару по місту Куп’янськ.

Внаслідок влучання керованої авіабомби в землю, пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.

Постраждали п’ятеро цивільних людей. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. За попередніми даними, під ударом опинилось цивільне підприємство у Київському районі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що цієї ночі Харків атакували сім безпілотників типу «шахед». Всі удари прийшлися по Київському району міста, а саме по цивільному підприємству та поряд із незаселеним житловим будинком.

Внаслідок обстрілу зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці пожежа.

Також у ніч проти 25 червня російські окупанти завдали ударів дронами по Запоріжжю.

Близько 01:05 у Запоріжжі прогриміли перші вибухи. Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки.