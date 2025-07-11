Окупація Дніпропетровщини: розвідка повідомила про плани РФ

Російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли до Дніпропетровської області

Російські терористи намагаються захопити частину Дніпропетровської області для створення «буферної зони». Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив очільyник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає «Главком».

«Захоплення Росією всієї Донецької області до кінця року нереальне. Російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли до Дніпропетровської області, і їм доручено створити ще одну «буферну зону» глибиною до 10 км», – сказав він.

Крім того, минулого місяця кремлівські війська увійшли до Сумської області на північному сході України, що межує з Росією, також намагаючись створити «буферну зону». За словами розвідника, росіян досягли незначного прогресу в частково окупованій Донецькій області на сході та в південній Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше у соцмережах поширилися повідомлення, що нібито російські загарбники зайшли у перше село на Дніпропетровщині – Дачне. Генштаб заявив, що заяви про нібито захоплення Дачного не відповідають дійсності. Їх ширять пропагандисти.

«Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області», – заявили в Генштабі ЗСУ.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов також підтвердив, що прориву росіян на територію Дніпропетровської області не було.