У Броварах спалахнув двоповерховий будинок, працює ДСНС

Пожежа на Київщині: У Броварах палає двоповерховий будинок

Сьогодні, 1 липня 2025 року, у місті Бровари на Київщині спалахнула пожежа у приватному двоповерховому будинку. Сильне полум'я охопило будівлю. Про це повідомляє «Главком».

За попередньою інформацією, пожежа посилюється через вітер. Вогонь розгорається ще інтенсивніше, створюючи загрозу подальшого поширення.

На місці події вже працюють співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які намагаються локалізувати та ліквідувати займання. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо, у Бучанській громаді на Київщині відбудуться планові відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Зокрема, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» 7 липня, з 9:30 по 19:00 проводитиме профілактичні роботи.

Як відомо, російські війська вночі 23 червня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Під час обстрілів окупанти пошкодили в столиці електричні мережі. Зазначається, що в Києві під час нічної атаки росіяни пошкодили електричні мережі. Йдеться зокрема про один з трансформаторних пунктів ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.