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У Броварах спалахнув двоповерховий будинок, працює ДСНС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Броварах спалахнув двоповерховий будинок, працює ДСНС
У Броварах палає приватний будинок
фото: скріншот з відео

Пожежа на Київщині: У Броварах палає двоповерховий будинок

Сьогодні, 1 липня 2025 року, у місті Бровари на Київщині спалахнула пожежа у приватному двоповерховому будинку. Сильне полум'я охопило будівлю. Про це повідомляє «Главком».

За попередньою інформацією, пожежа посилюється через вітер. Вогонь розгорається ще інтенсивніше, створюючи загрозу подальшого поширення.

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На місці події вже працюють співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які намагаються локалізувати та ліквідувати займання. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо, у Бучанській громаді на Київщині відбудуться планові відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Зокрема, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» 7 липня, з 9:30 по 19:00 проводитиме профілактичні роботи.

Як відомо, російські війська вночі 23 червня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Під час обстрілів окупанти пошкодили в столиці електричні мережі. Зазначається, що в Києві під час нічної атаки росіяни пошкодили електричні мережі. Йдеться зокрема про один з трансформаторних пунктів ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.

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Теги: Бровари пожежа

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