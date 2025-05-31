Обстріл Харкова, Ізюма та Сумщини: головне за ніч

Цієї ночі ворог атакував регіони України дронами

Ворог атакував Харків та Харківщину, Росія вдарила по Сумщині, на Курщині зафіксовано декілька влучань, пожежа в Іркутській області, Трамп оголосив про намір подвоїти мита на сталь та алюміній до 50%.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 31 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удари по Харкову та області

Міський голова Терехов повідомив про вибухи у місті о 03:01, тоді він зазначив, що над Харковом зафіксовано ворожі ударні БпЛА.

Очільник Харківської ОВА пізніше повідомив про наслідки атаки Харкова ворожими БпЛА. За його словами, у Київському районі зафіксовано влучання в дах на території підприємства, там спалахнула пожежа. У Шевченківському районі внаслідок обстрілу також зайнялася пожежа. Постраждала жінка.

Цієї ночі Ізюм опинився під обстрілом ворожих безпілотників. Зафіксовано вісім ударів по місту БпЛА. Внаслідок обстрілу люди отримали легкі поранення та гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надається медична допомога.

Ворог вдарив по Сумщині

У ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по Сумській області.

За повідомленням ОВА, удар прийшовся по території Недригайлівської громади, що на Сумщині. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення внаслідок обстрілу.

Повідомляється, що щонайменше одна людина постраждала. Їй надали медичну допомогу на місці.

Наслідки атаки уточнюються.

У Курській області є руйнування та постраждалі після атаки БпЛА

У Рильську два безпілотники врізались у дві п'ятиповерхівки. На першому поверсі цього будинку загорілась квартира, вогонь перекинувся на сусідні балкони, пожежу ліквідували.

У сусідньому будинку дрон влучив у триповерхову будівлю, там також зайнялась пожежа. У будинках вибиті вікна та пошкоджені фасади. Мешканців евакуювали. Постраждали сім людей.

У селищі Артаково Льговського району після атаки БпЛА загорілись дві будівлі та гараж. Є постраждалі.

Раніше російські пабліки стверджували, що удар прийшовся по пункту розміщення російських формувань, що концентрувались у місті для перекидання сила на територію Сумської області.

Інші пабліки пишуть, що дрони атакували готель, водночас додають, що там могли перебувати російські військові.

В Іркутській області загорілось локомотивне депо

Увечері 30 травня в місті Тайшет Іркутської області сталася велика пожежа в локомотивному депо.

Полум’я охопило дах споруди. Будівля виглядає серйозно пошкодженою, видно, що вогонь просувається вздовж покрівлі. Площа загоряння складає 2000 м².

До гасіння залучені 16 рятувальників, сім одиниць спецтехніки та пожежний потяг. За інформацією МНС Росії, постраждалих немає, пожежу було локалізовано.

За інформацією з відкритих джерел, локомотивне депо в місті Тайшет Іркутської області є одним із найстаріших підприємств регіону та відіграє важливу роль у розвитку залізничного транспорту Сибіру.

Трамп оголосив про намір подвоїти мита на сталь та алюміній до 50%

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує підвищити імпортні мита на сталь та алюміній з 25% до 50%.

«Ми збираємося збільшити тарифи на сталь до 50%, що ще більше зміцнить нашу сталеливарну промисловість», – сказав Трамп, додавши, що мита будуть підвищені й на алюміній.

Згодом американський лідер у Truth Social написав, що 50% мита на сталь та алюміній набудуть чинності вже 4 червня.

«Для мене велика честь підвищити тарифи на сталь та алюміній з 25% до 50%, починаючи з середи, 4 червня. Наша сталеливарна та алюмінієва промисловість повертається, як ніколи раніше. Це буде ще один великий поштовх чудових новин для наших чудових працівників сталеливарної та алюмінієвої промисловості», – написав Трамп.