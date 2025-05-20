У екопарку в Харкові собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась мама

Фельдман: Дуже добра собака прийняла їх, як рідних: вона їх годує, доглядає, грає з ними і оберігає від найменшої небезпеки

Засновник екопарку вважає, що те, що тигренят прийняла собака – справжнє диво

У «Фельдман екопарку» під Харковом собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась їхня матір-тигриця. Як передає «Главком», про це повідомили на сторінці екопарку.

Мова йде про білих тигренят, які народились лише нещодавно. Засновник екопарку наголосив, що те, що їх прийняла собака – справжнє диво.

«Мама цих чудових білих тигренят, як це, на жаль, іноді трапляється, кинула їх. Але для них знайшлася прийомна мама! Дуже добра собака прийняла їх, як рідних: вона їх годує, доглядає, грає з ними і оберігає від найменшої небезпеки», – наголосив він. Олександр Фельдман також опублікував відео, на якому видно двох білих тигренят та собаку, яка взяла їх під опіку.

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