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У екопарку в Харкові собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась мама

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У екопарку в Харкові собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась мама
Фельдман: Дуже добра собака прийняла їх, як рідних: вона їх годує, доглядає, грає з ними і оберігає від найменшої небезпеки
фото: скриншот відео

Засновник екопарку вважає, що те, що тигренят прийняла собака – справжнє диво

У «Фельдман екопарку» під Харковом собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась їхня матір-тигриця. Як передає «Главком», про це повідомили на сторінці екопарку.

Мова йде про білих тигренят, які народились лише нещодавно. Засновник екопарку наголосив, що те, що їх прийняла собака – справжнє диво.

«Мама цих чудових білих тигренят, як це, на жаль, іноді трапляється, кинула їх. Але для них знайшлася прийомна мама! Дуже добра собака прийняла їх, як рідних: вона їх годує, доглядає, грає з ними і оберігає від найменшої небезпеки», – наголосив він. Олександр Фельдман також опублікував відео, на якому видно двох білих тигренят та собаку, яка взяла їх під опіку.

Нагадаємо, найбільша в Україні зоопарківська зграя рожевих фламінго повернулась на свої літні озерні угіддя. Тепер два десятки цих чудових представників української фауни додають яскравості до весняної зелені КиївЗоо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київського зоопарку. 

Співробітники зоопарку облаштували для них нові комфортні зони з трав’яними газонами, кущами та піщано-глиняними пляжами, а також створили нові гніздувальні ділянки.

До слова, у Дніпропетровській області у заповіднику Дніпровсько-Орільському помітили маленький табун японських оленів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Катерину Колесникову.

За словами Катерини, японський олень є екзотичним видом, який був завезений в Україну ще в XIX столітті. Спочатку їх розводили у зоопарках та мисливських господарствах, але потім частина тварин опинилася у дикій природі, де вони пристосувалися до місцевих умов.

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Теги: зоопарк Харків тварини

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