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Росія вдарила БпЛА по Харкову: через атаку загорівся будинок (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила БпЛА по Харкову: через атаку загорівся будинок (оновлено)

Удар БпЛА прийшовся по центральному, щільно заселеному району Харкова

Вночі, 6 травня, Росія атакувала Харків безпілотниками. Через російський удар загорівся приватний будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, росіяни вдарили по центральному, щільно заселеному району Харкова.

«Ворог здійснив удар БПЛА типу «Шахед» по центральному, щільно заселеному району міста.  Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється», – пише Терехов.

Крім того, Терехов повідомив ще про удари, попередньо, в Індустріальному районі Харкова. Зазначається, що на місто досі йдуть ворожі БпЛА.

«Ще один у удар, тепер вже у Холодногірському районі (попередньо). Масована атака ворожих БпЛА на місто ще триває – у повітрі фіксують ще кілька безпілотників», – зазначає Терехов.

Станом на 4:50 масована атака дронів на Харків триває.

«Останні два удари, попередньо, прийшлися по Київському району. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Масована атака БпЛА триває, на Харків ще йдуть «Шахеди» – будьте обережні, за можливості перейдіть в укриття. Усі станції метро працюють у режимі бомбосховища», – пише Терехов.

«Є інформація про пожежу на місці одного з прильотів у Київському районі. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила», – зазначає Терехов.

Після цих двох вибухів у Київському районі пролунав ще один. Інформації щодо постраждалих немає.

Раніше ми писали, що у понеділок, 5 травня, Росія в черговий раз запустила на Одесу безпілотники. За інформацією Труханова, у місті пролунав не один вибух. Особливо небезпечно було у Київському, Пересипському районі, у центрі, також мер писав про Фонтан та Аркадію.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. Кадри руйнувань публікують місцеві пабліки, передає «Главком».

Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що у місті є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків. У деяких місцях спалахнули пожежі. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

До слова, увечері 29 квітня російські війська обстріляли Дніпро. Місто перебувало під атакою ударних дронів. 

Ворог здійснив масовану атаку дронами. Відомо про щонайменше пʼять понівечених приватних будинків. 

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Також відомо, що російська атака забрала життя однієї людини.

Теги: Харків пожежа безпілотник

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