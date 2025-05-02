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Харків під масованою атакою «шахедів»: є постраждалі, загорілись автівки (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Харків під масованою атакою «шахедів»: є постраждалі, загорілись автівки (оновлено)
Дрони атакують Харків
фото з відкритих джерел

Загроза ударних БпЛА для міста триває

Увечері 2 травня ворог вчергове завдає ударів дронами по Харкову. Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає «Главком».

Про загрозу ударних БпЛА влада повідомила близько 21:30. Згодом стало відомо, що у Харкові прогриміла серія вибухів.

Станом на 22:05 у Харкові зафіксовано понад 15 потужних вибухів у районах міста. Атака на Харків триває, наразі відомо про влучання ворожих БпЛА у двох районах міста.

На місці працюють всі екстрені служби. На місцях влучань видніється дим та пожежа. 

За попередніми даними, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали три людини. Також відомо, що у Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння російських дронів.

Згодом мер міста Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто.

Інформація про точну кількість постраждалих наразі уточнюється.

Оновлено 23:01

Очільник Харківської ОДА Синєгубов повідомив про наслідки ворожої атаки.

За його словами, в результаті масованої атаки Харкова ворожими безпілотними літальними апаратами кількість постраждалих сягнула 28 осіб. У різних районах міста зафіксовано численні пошкодження інфраструктури та приватного майна.

У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, пошкоджено приватні автомобілі. У Київському районі зафіксовано падіння ворожого дрона, наразі наслідки інциденту уточнюються.

В Основ’янському районі удар БпЛА спричинив пошкодження будинку та магазину вибуховою хвилею й уламками, виникла пожежа. Також сталося загоряння даху дев’ятиповерхового житлового будинку.

У Салтівському районі зафіксовано влучання безпілотника в землю. Унаслідок вибуху пошкоджено багатоповерховий будинок, а також припарковані на подвір’ї автомобілі.

Наразі профільні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожих ударів. Медичні працівники надають постраждалим кваліфіковану допомогу.

Нагадаємо, 1 травня Харків атакували російські дрони. Влучання сталося в АЗС у Київському районі. На місці влучання сталась пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА «Молнія» по Київському району Харкова.

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Теги: Харків вибух тривога

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