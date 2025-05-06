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Ринок «Барабашово» в Харкові постраждав після атаки: який наразі його стан

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Ринок «Барабашово» в Харкові постраждав після атаки: який наразі його стан
Внаслідок атаки постраждало четверо людей
фото: Харківська ОВА

Внаслідок атаки ударних БпЛА вогнем були пошкоджені близько 90 торгівельних обʼєктів

Вночі 6 травня росіяни масово обстріляли Харків. Під час атаки були влучання по території найбільшого ринку міста «Барабашово». Працівники спецслужб ліквідовують наслідки атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Харківську ОВА.

Близько п'ятої ранку стався вибух на найбільшому ринку України та східної Європи – «Барабашово». За останні два місяці це вже друге влучання по ринку. Внаслідок «прильотів» ударних БпЛА вогнем були пошкоджені близько 90 торгівельних обʼєктів. Ще 20 – вигоріли вщент. 

Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС масштабну пожежу, яка охопила площу у 500 кв. м, було ліквідовано.

«Щойно почали відновлювати магазини, демонтувати пошкодження після попереднього обстрілу, як знову стався «приліт». Сьогоднішній удар припав на територію нового майданчика дитячого ринку, де зосереджені магазини дитячого одягу, іграшок, і все, що з цим пов’язано. Вигоріло повністю три блоки, це близько 90 магазинів», – розповів віцепрезидент концерну «АВЕК і Ко» Олександр Макаренко у коментарі медіа Freeдом. 

Унаслідок атаки постраждали четверо людей. На місці ліквідовують наслідки російського дронового удару та підраховують збитки.

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Наслідки російської атаки по ринку «Барабашово»
Фото: Харківська ОВА

Російський обстріл Харкова 6 травня

Харків сьогодні вночі зазнав 20 ударів «шахедами». Під атакою опинились вісім локацій у чотирьох районах міста

«Дві години Харків знаходився під масованою атакою ворожих бойових дронів. Під ударами були чотири райони Харкова – Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний», – йдеться у повідомленні міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Нагадаємо, що 1 травня Харків атакували російські дрони. Влучання сталося в АЗС у Київському районі. На місці влучання сталась пожежа. Як встановили правоохоронці, під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

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Теги: Харків пожежа обстріл дрон

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