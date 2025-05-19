Рукопис Майка Йогансена, який вважався втраченим, буде видано українською мовою

Роман вважався знищеним, бо весь його наклад свого часу був знищений, а оригінальний рукопис конфіскувало НКВС

Роман українською мовою Майка Йогансена «Югурта (Повість про старий Харків)», оригінал якого було втрачено почала перекладати з чернетки російського перекладу 1936 року старша наукова співробітниця Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Ярина Цимбал. Про процес відновлення літературознавиця розповіла на культурній події у Харкові, повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Югурта» – останній роман Йогансена з підзаголовком «Повість про старий Харків». Дослідники вважають, що твір надрукували, однак увесь наклад знищили, а оригінальний рукопис українською було вилучено НКВС. Згідно з переказами сучасників, головним героєм роману вважається сам письменник, адже нібито батьки спершу хотіли так назвати Майка.

«Довго це була така рожева мрія – перекладати цей роман. Я поділилася нею з польським перекладачем Мацеєм Петровським, і він запропонував податися на грант. Ми виграли і домовилися, що будемо відразу перекладати різними мовами. Я свій переклад називаю реконструкцією, а колеги перекладали вже з мого тексту польською, чеською, шведською та німецькою», – розповіла Ярина Цимбал.

За її словами, перекладена приблизно сьома частина тексту, після завершення двотижневої грантової резиденції все сповільнилося, оскільки потрібно було повернутися до своєї постійної роботи.

Літературознавиця наголошує, що інколи підібрати слова, які, ймовірно, вжив би Йогансен видається складним завданням. Переклад перших півтори сторінки зайняв три дні.

«Треба пам’ятати, що Майк учив українську мову по словниках, в основному – за словником Грінченка. Але головне, що я використовую – це тексти самого Йогансена», – говорить Ярина Цимбал.

Використати можливості штучного інтелекту для спрощення роботи неможливо, каже літературознавиця, тому що немає бази текстів та «словника Йогансена», на яких ШІ зміг би навчитися для допомоги.

Також вона зазначає, що терміни готовності перекладу наразі не визначені.

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