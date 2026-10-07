Росія атакувала обʼєкт транспортної інфраструктури Запоріжжя

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Запоріжжя

Рух Вантовим мостом тимчасово перекрито

Вночі 7 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувача обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

За інформацією Семікіна, ворог завдав удару по обʼєкту транспортної інфраструктури Запоріжжя.

«Росіяни атакували обʼєкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. Враховуйте це під час поїздок та стежте за офіційною інформацією», – написав Семікін.

Поліція попередила, що рух Вантовим мостом тимчасово перекрито. Обʼїзд здійснюється з острова Хортиця через Арковий міст, греблю ДніроГЕС та міст імені Преображенського в обох напрямках (по одній смузі).

«Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту. Слідкуйте за оновленням інформації щодо відновлення руху», – йдеться у повідомленні поліції.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників та КАБів у напрямку Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки ворожого удару рух мостом тимчасово перекрили, а кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки зросла до п'яти.

За оновленими даними, внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей. Серед них – жінки віком 24 та 59 років, а також 36-річний чоловік.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа.

«Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Виникла пожежа. Попередньо, можуть бути поранені. Інформацію уточнюємо», – повідомляв Семікін.

Згодом стало відомо, що внаслідок цього удару постраждали дві людини. 63-річного чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні. 37-річній жінці медики надали допомогу на місці.