Вибух прогримів біля будівлі ТЦК на Львівщині: військового госпіталізували

Вибух стався біля входу до районного ТЦК на Львівщині

За попередньою інформацією, невідомий пристрій могли підкинути з вулиці, правоохоронці встановлюють причетних

У місті Миколаїв Стрийського району Львівської області стався вибух біля входу до будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок інциденту постраждав військовослужбовець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на групу комунікацій Львівського обласного ТЦК та СП.

Вибух стався 17 вересня близько 16:30 біля входу до будівлі другого відділу Стрийського районного ТЦК та СП. За попередньою інформацією, невідомий пристрій могли підкинути з вулиці невстановлені особи. Унаслідок вибуху травмувався військовослужбовець другого відділу Стрийського РТЦК та СП.

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Постраждалого госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні. За попередніми даними, його стан оцінюють як середньої важкості.

На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та осіб, які можуть бути причетними до інциденту.

У Львівському обласному ТЦК та СП закликали громадян зберігати спокій та отримувати інформацію про подію лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, 31 серпня у Рівному стався вибух в адміністративній будівлі районного управління поліції. Внаслідок інциденту загинув один поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення. На місці працювали екстрені служби, правоохоронці встановлювали обставини та причини вибуху.