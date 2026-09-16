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В окупованих Мелітополі та Маріуполі пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованих Мелітополі та Маріуполі пролунали вибухи
Пожежа у Мелітополі
фото: соціальні мережі

Внаслідок атак виникли пожежі

У ніч на 17 вересня окуповані Маріуполь на Донеччині та Мелітополь у Запорізькій області атакували безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Мелітополі безпілотники уразили місце дислокації росіян. У місті пролунала серія вибухів та виникла масштабна пожежа.

Маріуполь також потрапив під атаку БпЛА, але невідомо, чи є ураження об'єктів росіян. Наразі є інформація про пожежу після вибухів.

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Як відомо, у ніч на 12 вересня на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксовано влучання по місцевій інфраструктурі. 

За попередньою інформацією, у місті Сніжне відбувся приліт по об'єкту енергетичної системи, внаслідок чого в населеному пункті зникло електропостачання.

Також у ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області. 

Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.

Раніше повідомлялося, що частина районів тимчасово окупованих Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої, а також низка інших населених пунктів залишилися без електропостачання. 

Подібні збої та масові відключення світла на загарбаних росіянами територіях Донеччини останнім часом стали системним явищем.

Перед цим у тимчасово окупованому Донецьку понад 117 тис. абонентів опинилися без електропостачання. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.

За його словами, масштабні відключення торкнулися Петровського, Кіровського, Куйбишевського та Пролетарського районів.

Крім того, тимчасово окупований Мелітополь перебуває в умовах масштабного блекауту. 

У місті повністю відсутнє електропостачання, через що місцеві жителі змушені шукати будь-які способи та альтернативні джерела, аби зарядити телефони.

Нагадаємо, усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про заявили призначені Росією керівники окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо та Євген Балицький у Telegram.

До слова, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.

Теги: вибух окуповані території Мелітополь Маріуполь

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