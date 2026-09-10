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Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Запоріжжі – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Запоріжжі – ЗМІ
Після удару над містом здійнявся густий дим, який видно здалеку
фото: ДСНС

Над містом здійнявся густий дим, інформації про постраждалих поки немає

Російські окупанти завдали удару ударним дроном по багатоповерховому будинку в Запоріжжі. Про це повідомляють місцеві медіа, пише «Главком».

На кадрах із місця події, які публікують місцеві медіа та очевидці, видно момент влучання безпілотника в багатоповерховий будинок. Після удару над містом здійнявся густий дим, який видно здалеку. Наразі неможливо оцінити масштаби пошкоджень будинку. Також немає інформації, чи перебували люди у квартирах у момент влучання.

Інформація про загиблих або постраждалих внаслідок атаки наразі не надходила. Офіційні дані щодо наслідків удару та стану будинку поки не оприлюднені.

На місці можуть працювати екстрені служби. Причини загоряння та точні наслідки удару уточнюються.

Варто підкреслити, що російська окупаційна армія протягом минулої доби завдала 989 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє отримали поранення у Запоріжжі та Запорізькому районі.

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Теги: Запоріжжя обстріл війна

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