Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Безпілотники атакували окупованому Луганщину

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували окупованому Луганщину
Пожежа в окупованому Алчевську
фото: соціальні мережі

В Алчевську та Луганську виникли пожежі після вибухів

У ніч на 18 вересня безпілотники атакували окуповану Луганську область. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Після цього на місці ураження розгорілася масштабна пожежа.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

В Алчевську безпілотники атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Після вибухів сталося займання.

Безпілотники атакували окупованому Луганщину фото 1
фото: соціальні мережі

Луганськ – це найсхідніший обласний центр України, який з 2014 року тимчасово окупований Російською Федерацією. Луганськ був першим великим промисловим центром Східної України, відомим важким машинобудуванням та заводом із випуску тепловозів (тепловозобудування). До 2014 року в місті проживало близько 500 тис. людей.

Алчевськ – це велике промислове місто в Україні, адміністративний центр Алчевського району Луганської області. З весни 2014 року місто перебуває під тимчасовою російською окупацією. 

Як відомо, у ніч на 12 вересня на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксовано влучання по місцевій інфраструктурі. 

За попередньою інформацією, у місті Сніжне відбувся приліт по об'єкту енергетичної системи, внаслідок чого в населеному пункті зникло електропостачання.

Також у ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області. 

Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.

Раніше повідомлялося, що частина районів тимчасово окупованих Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої, а також низка інших населених пунктів залишилися без електропостачання. 

Подібні збої та масові відключення світла на загарбаних росіянами територіях Донеччини останнім часом стали системним явищем.

Перед цим у тимчасово окупованому Донецьку понад 117 тис. абонентів опинилися без електропостачання. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.

За його словами, масштабні відключення торкнулися Петровського, Кіровського, Куйбишевського та Пролетарського районів.

Крім того, тимчасово окупований Мелітополь перебуває в умовах масштабного блекауту. 

У місті повністю відсутнє електропостачання, через що місцеві жителі змушені шукати будь-які способи та альтернативні джерела, аби зарядити телефони.

Нагадаємо, усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про заявили призначені Росією керівники окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо та Євген Балицький у Telegram.

До слова, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.

Теги: Луганськ окуповані території вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Хлопці прийдуть – порядок наведуть». Чому переможця перших повоєнних виборів ще немає в жодному опитуванні?
«Хлопці прийдуть – порядок наведуть». Чому переможця перших повоєнних виборів ще немає в жодному опитуванні? Авторська стаття
9 вересня, 14:50
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах
Атака РФ на Київ: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
20 серпня, 12:41
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 1 вересня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 1 вересня
1 вересня, 05:35
Нові рішення щодо повітряних тривог, перестрілка між силовиками у Києві: головне за 2 вересня 2026
Нові рішення щодо повітряних тривог, перестрілка між силовиками у Києві: головне за 2 вересня 2026
2 вересня, 21:04
Пожежа у Маріуполі
В окупованому Маріуполі атаковано торговельний центр «Галактика»
7 вересня, 05:17
Дим над будинком після влучання дрона
Момент влучання дрона у багатоповерхівку в Києві потрапив на відео
9 вересня, 10:57
Компанія з березня обіцяє погасити борг, однак строки виплат щоразу переносять
Шахтарі окупованої Донеччини запланували акцію протесту: яка причина
15 вересня, 05:15
Трагедія сталася на території, перебування на якій було заборонене через мінну небезпеку
Вибух у Чорному морі біля Коблевого забрав життя двох людей
12 вересня, 16:36
Повітряну тривогу в столиці оголосили о 17:37
У Києві чутно вибухи, працює ППО
14 вересня, 17:56

Події в Україні

Безпілотники атакували окупованому Луганщину
Безпілотники атакували окупованому Луганщину
Росія завдала удару по торгівельному центру у Запоріжжі
Росія завдала удару по торгівельному центру у Запоріжжі
Росія атакувала Дніпро: є постраждалі
Росія атакувала Дніпро: є постраждалі
Уряд затвердив нові правила роботи залізниці залежно від рівня повітряної загрози – Корецький
Уряд затвердив нові правила роботи залізниці залежно від рівня повітряної загрози – Корецький
207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026
207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026
«Автострада» зупиняє роботи – Уряд зупинив фінансування всіх капітальних видатків
«Автострада» зупиняє роботи – Уряд зупинив фінансування всіх капітальних видатків

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
145K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
115K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
66K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua