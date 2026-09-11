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Вибухи у Києві: працює ППО, є влучання в АЗС у двох районах (оновлено)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вибухи у Києві: працює ППО, є влучання в АЗС у двох районах (оновлено)
Одразу після вибухів рівень небезпеки в місті підвищили до «червоного»
фото: glavcom.ua

В  Дніпровському та Оболонському районах зафіксовано влучання в АЗС

У Деснянському районі столиці (Троєщина) пролунали вибухи. У місті працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Вибухи сталися під час «жовтого» рівня тривоги (загрози застосування ворожих безпілотників). Одразу після цього рівень небезпеки в місті підвищили до «червоного».

За попередньою інформацією від мера Віталія Кличка, у Дніпровському та Оболонському районах зафіксовано влучання в АЗС.

Оновлено о 10:01

Кличко повідомив про виклик медиків до житлового будинку в Дніпровському районі, бригада виїхала.

«За даними медиків, один із постраждалих внаслідок влучання БпЛА минулої ночі в девʼятиповерхівку в Дніпровському районі перебуває в тяжкому стані. Загалом в будинку постраждали 8 людей. Двох із них госпіталізували», – написав мер столиці.

Оновлено о 10:08

«В Оболонському районі повторне влучання в АЗС», – повідомив Кличко.

Оновлено о 10:47

«В Оболонському районі сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. Попередньо, є постраждалий», – повідомив Кличко.

Також, за словами мера столиці,  в Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території.

«Екстрені служби працюють на місцях», – додав Кличко.

Мешканців закликають залишатися в укриттях та безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, внаслідок чергового удару російських військ по Києву у ніч проти 11 вересня поранення отримали семеро людей. Крім того, у кількох районах столиці зафіксовано руйнування та пожежі. У Дніпровському районі під обстріл потрапив дев'ятиповерховий житловий будинок. Зайнявся фасад будівлі з першого по п'ятий поверхи, а також квартира на другому поверсі. 

 

Теги: вибух Київ

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