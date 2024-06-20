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Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: поранено енергетиків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: поранено енергетиків
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки на одну з українських ТЕС
фото: Герман Галущенко/Facebook (ілюстративне)

Серйозно пошкоджено обладнання станції

У ніч на 20 червня Росія обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК під час масованого удару по Україні. Поранення дістали троє енергетиків. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

«Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК», – йдеться в повідомленні. 

Через російський обстріл поранень зазнали троє працівників. Медики надають їм усю можливу допомогу.

«Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки», – додала пресслужба.

Зазначається, що це вже сьома масована атака РФ на ТЕС компанії за останні три місяці.

«З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло», – зауважила пресслужба.

Нагадаємо, що в ніч на 20 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України. Зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Наслідки уточнюються.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки ворожих дронів на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури

Як відомо, уночі ворог атакував Україну дронами. Зокрема, в Києві та області працювали сили ППО.

Теги: ТЕС ДТЕК обстріл енергетика електроенергія

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