Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нічна атака РФ: Міненерго повідомило, чи загрожує українцям блекаут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нічна атака РФ: Міненерго повідомило, чи загрожує українцям блекаут
На одному з промислових об'єктів Київщини виникла пожежа після нічного обстрілу РФ
фото: ДСНС

Унаслідок нічної атаки російських військ уражених об'єктів енергетики немає

Унаслідок нічної атаки окупантів об'єкти енергетики України не постраждали, але ворог не полишає спроб на обстріл цивільної енергетичної інфраструктури з метою повного знеструмлення. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону. 
 
Як зазначив заступник міністр, унаслідок нічної атаки російських військ уражених об'єктів енергетики немає. «На щастя, за рахунок останньої атаки немає уражених об'єктів енергетики», – зазначив Колісник.

Проте, з його слів, є розуміння, що ворог не полишає надії обстрілу об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. «Його мета – тотальний блекаут, тому ми повинні враховувати всі можливі сценарії», – уточнив заступник міністра.

Як повідомлялося, у ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа. Зазначається, що тривога в області тривала чотири години, а в регіоні працювали сили ППО.

Нагадаємо, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про виліт чотирьох Ту-95. Також ворог атакував безпілотниками. 

Відомо, що під час тривоги близько 4:00 у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Читайте також: Удар по Київщині: рятувальники залучили робота та потяг для гасіння пожежі (фото) 
Теги: міністр обстріл блекаут Щастя ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багатофункціональний корабель ВМС Британії матиме такий вигляд
Велика Британія озброюється новими кораблями з лазерною зброєю
14 травня, 16:39
Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах
На Харківщині тривають бої за села, які перебували в сірій зоні – Генштаб
11 травня, 01:47
На Вінниччині є влучання в житловий будинок
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Шойгу замінить Миколу Патрушева, який перебував на посаді 16 років
Шойгу отримав посаду Патрушева
12 травня, 22:18
США не заохочували і не дозволяли атаки своєю зброєю по території Російської Федерації
Сполучені Штати можуть змінити позицію щодо ударів своєю зброєю по РФ
30 травня, 09:37
Російським батальйонам вдалося просунутися майже на 8 км вглиб України лише за кілька днів
Росія наближається до Харкова: The Washington Post назвала найгірший сценарій
14 травня, 10:51
У ніч на 1 червня РФ масовано обстріляла об'єкти енергетичної інфраструктури України
Міненерго: Через нічну атаку можуть змінитися графіки відключень світла
1 червня, 11:57
«Правфонд» заснували ще у 2012 році президентським указом
Російський правозахисний фонд витратив мільйони на фінансування пропаганди в ЄС – ЗМІ
3 червня, 02:14
Габріель Атталь розповів якою він бачить підтримку України
«Є простий спосіб зупинити цю війну»: прем'єр Франції відповів, чи надішле солдатів в Україну
Вчора, 13:01

Суспільство

Бужанський прийшов із лекцією у топовий військовий інститут. Мережа лютує
Бужанський прийшов із лекцією у топовий військовий інститут. Мережа лютує
«Укрпошта» анонсувала марку до чемпіонату Європи з футболу
«Укрпошта» анонсувала марку до чемпіонату Європи з футболу
Нічна атака РФ: Міненерго повідомило, чи загрожує українцям блекаут
Нічна атака РФ: Міненерго повідомило, чи загрожує українцям блекаут
Взяв у полон дев'ять десантників РФ. Згадаймо ГУРівця Дмитра Шевченка
Взяв у полон дев'ять десантників РФ. Згадаймо ГУРівця Дмитра Шевченка
У червні в Хмельницькому з’явиться перший рекрутинговий центр ЗСУ
У червні в Хмельницькому з’явиться перший рекрутинговий центр ЗСУ
Дощі та шквали у низці областей: прогноз погоди на 7 червня
Дощі та шквали у низці областей: прогноз погоди на 7 червня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Українські біженці у Німеччині отримують «листи щастя» від страхових компаній
22K
Невідомі особи пограбували могилу наймолодшого оборонця «Азовсталі»: матір воїна в розпачі
18K
Одна з країн ЄС обмежила в’їзд українцям без біометричних паспортів
16K
Міноборони розвінчало міфи про застосунок «Резерв+»
12K
Можлива евакуація великих міст: ексміністр енергетики закликав українців готувати план «Б»
5954
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»

Новини

Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
Вчора, 22:14
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
Вчора, 20:21
Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр
Вчора, 18:24
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Вчора, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua