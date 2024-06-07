Нічна атака РФ: Міненерго повідомило, чи загрожує українцям блекаут

На одному з промислових об'єктів Київщини виникла пожежа після нічного обстрілу РФ

Унаслідок нічної атаки російських військ уражених об'єктів енергетики немає

Унаслідок нічної атаки окупантів об'єкти енергетики України не постраждали, але ворог не полишає спроб на обстріл цивільної енергетичної інфраструктури з метою повного знеструмлення. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.



Як зазначив заступник міністр, унаслідок нічної атаки російських військ уражених об'єктів енергетики немає. «На щастя, за рахунок останньої атаки немає уражених об'єктів енергетики», – зазначив Колісник.

Проте, з його слів, є розуміння, що ворог не полишає надії обстрілу об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. «Його мета – тотальний блекаут, тому ми повинні враховувати всі можливі сценарії», – уточнив заступник міністра.

Як повідомлялося, у ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа. Зазначається, що тривога в області тривала чотири години, а в регіоні працювали сили ППО.

Нагадаємо, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про виліт чотирьох Ту-95. Також ворог атакував безпілотниками.

Відомо, що під час тривоги близько 4:00 у Хмельницькій області пролунали вибухи.