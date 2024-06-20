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На Вінниччині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На Вінниччині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
На місці проводиться ліквідація наслідків
фото ілюстративне

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Унаслідок нічної атаки ворожих дронів на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Борзов.

За його словами, на місці проводять усі необхідні заходи для ліквідації наслідків.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, уночі ворог атакував Україну дронами. Зокрема, в Києві та області працювали сили ППО.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня РФ атакувала Вінниччину. Системи ППО знищили ворожі цілі, але через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. 

До слова, у квартирі в спальному районі Вінниці молодий чоловік стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих відносин, після чого втік. Згодом його було знайдено мертвим. 

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Теги: ворог Вінниччина

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