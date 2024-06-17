Повітряні сили показали бойову роботу льотчиків по ворожих цілях (відео)

Із прибуттям у всі бригади західних літаків робота українських льотчиків буде значно ефективнішою

Пілоти Повітряних Сил нищать ворожі цілі в повітрі і завдають ударів по наземних об’єктах противника. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео бойової роботи українських захиснків.

«На відео – бойова робота льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр». Переконаний, що із надходженням до усіх бригад тактичної авіації Повітряних Сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою», – йдеться у повідомленні.

Командувач переконаний, що з надходженням до всіх бригад тактичної авіації Повітряних сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук показав бойову роботу льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» ("Привиди Києва"). pic.twitter.com/LTTeHOOoks — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2024

Олещук наголосив, що наразі українські пілоти вичавлюють усе можливе з наявної на озброєнні техніки радянського виробництва. Наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані й робить усе, щоб уберегти їх від ворожих очей. Окремо Олещук висловив подяку «Привидам Києва» за мужність і героїзм.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Ілля Євлаш завив, що Україна докладає всіх зусиль, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.