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Повітряні сили показали бойову роботу льотчиків по ворожих цілях (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Повітряні сили показали бойову роботу льотчиків по ворожих цілях (відео)
Бойова робота льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр»
фото скріншот відео

Із прибуттям у всі бригади західних літаків робота українських льотчиків буде значно ефективнішою

Пілоти Повітряних Сил нищать ворожі цілі в повітрі і завдають ударів по наземних об’єктах противника. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео бойової роботи українських захиснків. 

«На відео – бойова робота льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр». Переконаний, що із надходженням до усіх бригад тактичної авіації Повітряних Сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою», – йдеться у повідомленні.

Командувач переконаний, що з надходженням до всіх бригад тактичної авіації Повітряних сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою.

Олещук наголосив, що наразі українські пілоти вичавлюють усе можливе з наявної на озброєнні техніки радянського виробництва. Наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані й робить усе, щоб уберегти їх від ворожих очей. Окремо Олещук висловив подяку «Привидам Києва» за мужність і героїзм.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Ілля Євлаш завив, що Україна докладає всіх зусиль, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.

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Теги: вибух Полтава обстріл

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