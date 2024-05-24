Діятимуть дві години: «Укренерго» анонсувало графіки відключень на завтра

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання

Графіки погодинних відключень завтра діятимуть у години максимального вечірнього споживання

Графіки погодинних відключень завтра діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України у години максимального вечірнього споживання – з 20:00 до 22:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зокрема, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Графіки погодинних відключень завтра діятимуть у години максимального вечірнього споживання фото: Telegram/«Укренерго»

«Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів вже до кінця травня.