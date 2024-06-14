Повітряні сили назвали цілі нічної атаки РФ

Ворог застосовував балістичні ракети «Іскандер-М» по Запоріжжю

Під час нової масованої атаки РФ Україною в ніч на 14 червня окупанти запустили ракети, які летіли в основному на захід. Також ворог вибирав для удару «класичні» цілі. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Противник розпочав цієї ночі свою повітряну атаку десь близько 23:00, запустивши свої БПЛА типу «Шахед». Загалом їх було 17, всі вони були знищені», – розповів він.

Також, за його словами, ворог застосовував і інші типи озброєння. Зокрема, балістичні ракети «Іскандер-М» по Запоріжжю, а саме три ракети випустив противник з території тимчасово окупованого Криму», – зазначив спікер.

Також пізніше, як додав Євлаш, близько 03:00, з Саратівської області ворог здійснив застосування своєї стратегічної авіації, а саме літаків Ту-95МС та випустив 10 крилатих ракет.

«Зайшли вони в повітряний простір України з території Сумської області й здебільшого прямували на захід України. Цілили класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури», – констатував спікер.

Вже близько 06:00 ранку противник здійснив пуск аеробалістичної ракети Х-47 «Кинджал» з пускових рубежів Тамбовської області.

«Ця ціль рухалася дуже швидко, зайшла з півночі України і також попрямувала до Хмельниччини, де не досягла своєї цілі», – резюмував Євлаш.

По всій території України близько 6:00 ранку було оголошено повітряну тривогу, через ворожу ракетну атаку вранці 14 червня. Російські окупанти застосували для удару попередньо аеробалістичну ракету типу «Кинджал».