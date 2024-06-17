Дешевше лише у Туркменістані. Ексміністр пояснив, чому Україна змушена піднімати тариф на світло

З 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт

В Україні тариф на світло завжди був у два рази менше собівартості, – ексміністр

Тариф на електроенергію завжди був вдвічі менше ніж собівартість виробництва електрики. Про це заявив колишній міністр енергетики Іван Плачков.

«Тарифи на електроенергію в Україні завжди за всі роки були вдвічі менші ніж собівартість як мінімум. І вони постійно були найнижчими навіть у світі, крім Туркменістану. Оце таке ноу-хау було в Україні і воно є до сьогоднішнього дня», – сказав він.

Плачков додав, що потім виникає необхідність підіймати тариф і його збільшують стрибками – у два чи два с половиною рази.

Також він додав, що підвищення тарифу допоможе енергетикам у відновленні пошкодженої ворогом енергосистеми, але не дозволить покрити всі необхідні на ремонти витрати.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення тарифу на світло дозволить «Енергоатому» та «Укргідроенерго» отримати гроші на ремонти, а також платити у бюджет більше податків.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.

До слова, перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, буде оновлено. Влада планує розвантажити лінії електропередачі, які живлять критичні об’єкти.