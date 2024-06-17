Дешевше лише у Туркменістані. Ексміністр пояснив, чому Україна змушена піднімати тариф на світло
В Україні тариф на світло завжди був у два рази менше собівартості, – ексміністр
Тариф на електроенергію завжди був вдвічі менше ніж собівартість виробництва електрики. Про це заявив колишній міністр енергетики Іван Плачков.
«Тарифи на електроенергію в Україні завжди за всі роки були вдвічі менші ніж собівартість як мінімум. І вони постійно були найнижчими навіть у світі, крім Туркменістану. Оце таке ноу-хау було в Україні і воно є до сьогоднішнього дня», – сказав він.
Плачков додав, що потім виникає необхідність підіймати тариф і його збільшують стрибками – у два чи два с половиною рази.
Також він додав, що підвищення тарифу допоможе енергетикам у відновленні пошкодженої ворогом енергосистеми, але не дозволить покрити всі необхідні на ремонти витрати.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення тарифу на світло дозволить «Енергоатому» та «Укргідроенерго» отримати гроші на ремонти, а також платити у бюджет більше податків.
Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.
До слова, перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, буде оновлено. Влада планує розвантажити лінії електропередачі, які живлять критичні об’єкти.
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