Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові 27 травня оголошено днем жалоби

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові 27 травня оголошено днем жалоби
Окупанти забрали життя 14 людей
фото: ДСНС України/Telegram

Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову

Завтра, 27 травня, у Харкові оголошено днем жалоби за загиблими в результаті російського удару по гіпермаркету «Епіцентр». Про це повідомляє Харківська міська рада.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

Нагадаємо, Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Як зазначив президент Зеленський у вечірньому зверненні, відомо про загибель 14 людей. Загальна кількість загиблих може бути більшою – після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Кількість поранених – понад 40.

Читайте також: 

Теги: Харків обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед тих, кого вважають зниклими безвісти є працівники та відвідувачі гіпермаркету
Удар по «Епіцентру» в Харкові: 17 людей вважаються зниклими безвісти
25 травня, 23:22
Протягом поточної доби на фротні відбулося понад 90 бойових зіткнень
Активність окупантів на Харківщині сповільнено – Генштаб
19 травня, 17:31
Ворог вдарив дронами по Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях
РФ уночі атакувала Україну дронами: які регіони були під ударом
18 травня, 07:38
У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем
Атака на «Бельбек»: в якому стані аеродром після обстрілу (фото, відео)
17 травня, 10:16
РФ випустила по Одеській області крилаті ракети
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені
5 травня, 10:48
У Дніпрі пролунали вибухи
У Дніпрі пролунали вибухи
5 травня, 01:19
У Харкові пролунала серія вибухів
У Харкові пролунала серія вибухів
5 травня, 00:34
Лише тиждень тому від чергового масованого обстрілу ворога постраждали двоє енергетиків, нагадав Салєєв.
Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни
3 травня, 19:05
У Харкові два прильоти у Київському та Холодногірському районах
РФ вдарила по Харкову, є загиблі та постраждалі
30 квiтня, 10:55

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року
У Харкові 27 травня оголошено днем жалоби
У Харкові 27 травня оголошено днем жалоби
«Укренерго» анонсувало графіки відключень на 26 травня
«Укренерго» анонсувало графіки відключень на 26 травня
Бої тривають. DeepState спростовує заяву РФ про захоплення села на Харківщині
Бої тривають. DeepState спростовує заяву РФ про захоплення села на Харківщині
Пропагандисти зацікавилися харчуванням українських полярників. У чому причина?
Пропагандисти зацікавилися харчуванням українських полярників. У чому причина?
Ярош назвав чотири найголовніші переваги армії РФ
Ярош назвав чотири найголовніші переваги армії РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
12K
Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)
11K
Заарештований російський генерал програв понад $300 тис. в онлайн-казино
8017
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
7586
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека
7316
Головну нагороду Каннського кінофестивалю отримав фільм про сина російських олігархів

Новини

Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
25 травня, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua