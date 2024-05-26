У Харкові 27 травня оголошено днем жалоби

Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову

Завтра, 27 травня, у Харкові оголошено днем жалоби за загиблими в результаті російського удару по гіпермаркету «Епіцентр». Про це повідомляє Харківська міська рада.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

Нагадаємо, Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Як зазначив президент Зеленський у вечірньому зверненні, відомо про загибель 14 людей. Загальна кількість загиблих може бути більшою – після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Кількість поранених – понад 40.