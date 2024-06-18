Борги за зелену енергію заважають будувати нові електростанції ВДЕ на заміну зруйнованим Росією – інвестор

Розвиток нових станцій ВДЕ зупинився через невиплати перед виробниками – інвестор

Уряд має терміново подолати проблему неплатежів за зелену електроенергію в Україні, оскільки це ставить на межу виживання малі енергетичні підприємства з потужностями відновлюваної енергетики і повністю блокує їхній подальший розвиток. Про це заявив директор компанії «Біоенергопродукт» Владислав Авдєєнко, який вклав кошти у сонячні та вітрові електростанції у Тернопільській області.

«З 2020 року я ходжу по державних і приватних банках, і прошу надати кредит на придбання обладнання для генерації, ми можемо поставити ще 6 МВт. І всі керівники банків мені пояснюють: «Вибач, ми не можемо тобі дати гроші не тому, що це невигідно, не тому, що електроенергію не купують, на це є величезний попит, а тому, що неплатежі», – сказав Авдєєнко.

За його словами, наразі вдалося знайти банк, який погодився надати кредит, однак за втрачений час можна було вже побудувати 5 вітрових турбін, котрі могли б забезпечити електроенергією громаду з населенням понад 20 тисяч осіб. На сьогодні ДП «Гарантований покупець» боргує компанії Авдєєнка більше 30 мільйонів гривень з 2019 року, і близько половини цієї суми це недоплати за вироблену електроенергію з вітру. Компанія планувала збільшити потужності, тому підготувала фундамент ще для 3 вітрових електростанцій, але купити їх не змогла через борг.

«Держава розказує, що вона готова посприяти, допомогти бізнесу у вирішенні цих проблем, а насправді залишилося зробити ще трохи для того, щоб цей весь бізнес здох. Грубо, але здох, тому що ще декілька кроків держави і приватної генерації не стане», – сказав інвестор.

Він зазначив, що борги у зеленій енергетиці сягають 17 мільярдів гривень і це заважає інвесторам будувати нові потужності, які б стали заміною тих, котрі були зруйновані російськими обстрілами.

«Це величезні гроші, які бізнес був би готовий спрямувати на розвиток втраченої генерації внаслідок її інтенсивного та цілеспрямованого знищення російською федерацією. Але для цього держава насамперед мала би вирішити проблему неплатежів, щоб бізнес був впевнений, що ринок працює за правилами, а не у ручному управлінні й кому як хочеться у державі», – підкреслив Авдєєнко.

Раніше повідомлялося, що Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатому (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП «Гарантований покупець», ПУПи, ОСРи, Укренерго та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.