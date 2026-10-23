Росіяни масовано обстріляли одну з ТЕС ДТЕК: станція припинила генерацію

Енергетичне обладнання зазнало суттєвих пошкоджень

Російські окупаційні війська здійснили масований обстріл однієї з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Унаслідок атаки енергетичний об'єкт припинив виробництво електроенергії, а його обладнання зазнало значних пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

За інформацією компанії, російські війська завдали масованого удару по одній із теплоелектростанцій. Унаслідок обстрілу станція повністю припинила генерацію електроенергії.

фото: ДТЕК

У ДТЕК зазначили, що внаслідок російської атаки суттєво пошкоджено обладнання енергетичного об'єкта. Водночас конкретне місце розташування пошкодженої теплоелектростанції в повідомленні компанії не називається.

Інформацію про можливі терміни відновлення роботи станції та масштаби пошкоджень окремих елементів обладнання наразі також не оприлюднили.

У компанії нагадали, що російські війська систематично атакують її теплоелектростанції від початку повномасштабного вторгнення. За цей період енергетичні об'єкти ДТЕК зазнали понад 230 ворожих атак.

Нагадаємо, раніше російська армія завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Під обстрілами опинилися енергетичні об'єкти Києва, Харкова та Харківської області. Про наслідки атаки повідомив глава уряду Сергій Корецький.

За словами прем'єр-міністра, після нічного обстрілу енергетики та рятувальники розпочали ліквідацію наслідків російських ударів. На пошкоджених об'єктах тривали гасіння пожеж, розбір завалів і першочергові відновлювальні роботи.