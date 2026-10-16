Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Харків безпілотником: троє загиблих, п'ятеро поранених

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Харків безпілотником: троє загиблих, п'ятеро поранених
Рятувальники працюють на місці влучання
фото: ДСНС (ілюстративне)

Ворожий дрон вдарив по Шевченківському району міста

Російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще п'ятеро зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За інформацією очільника області, російська армія атакувала один із районів Харкова ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі серед людей.

«Армія рф атакувала безпілотником Шевченківський район Харкова. На цю хвилину відомо про трьох загиблих людей. Поранено 5 людей, їм надається вся необхідна допомога», – повідомив Синєгубов.

Начальник Харківської ОВА зазначив, що на місці російської атаки працюють усі екстрені служби. Інформації про характер руйнувань, стан поранених та точне місце влучання безпілотника наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, російські війська також знищили іноземне підприємство у Чорткові Тернопільської області. Об'єкт працював у громаді понад десять років і був одним із найбільших платників податків.

За словами міського голови Чорткова Володимира Шматька, російські окупанти атакували підприємство протягом двох днів. 15 жовтня по ньому вдарив один безпілотник, а 16 жовтня зафіксували влучання ще двох дронів. Унаслідок повторної атаки підприємство було повністю знищене. Завдяки евакуації вдалося уникнути нових жертв серед працівників.

Крім того, російські війська завдали ударів по Одеській області. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали четверо людей. Ворожі атаки пошкодили сім приватних домоволодінь, об'єкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції.

Також уранці 16 жовтня російські безпілотники атакували Умань Черкаської області. Внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Крім того, було зруйновано розташований поруч сторожовий будинок, з-під завалів якого рятувальники врятували чоловіка.

Читайте також:

Теги: війна ДСНС окупанти Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північнокорейські військові безпосередньо брали участь у боях під час Курської операції
Зеленський пояснив, навіщо Північна Корея відправляє десятки тисяч військових до Росії
17 вересня, 12:35
На місці удару працюють підрозділи ДСНС, бригади медиків, поліція
Серед постраждалих – вісім дітей. З'явилися фото наслідків удару по Харкову
28 вересня, 06:44
На Харківщині найбільш напруженою залишається ситуація на ділянці біля Вовчанської та Вільхуватської громад
Ситуація на кордоні з Росією: прикордонники назвали одну з найгарячіших точок
30 вересня, 13:17
Росія продовжує використовувати іноземні компоненти для модернізації ударних дронів та подальших ударів по Україні
Уповноважений президента з санкцій назвав країни, які досі постачають деталі для російської зброї
1 жовтня, 18:11
Атака окупантів на Краматорськ та візит президента на місце удару у Прилуках: головне за день 8 жовтня
Атака окупантів на Краматорськ та візит президента на місце удару у Прилуках: головне за день 8 жовтня
8 жовтня, 21:32
Віткофф і Кушнер залучені до контактів адміністрації Трампа з українською та російською сторонами
Посланці Трампа привезуть до Москви пропозиції України – ЗМІ
12 жовтня, 10:36
Воїну назавжди 29 років
Програміст, який став на захист України. Згадаймо Олега Гапона
11 жовтня, 09:00
За словами міністра оборони, ефективність протидії звичайним «шахедам» уже перевищує 90%
Міністр оборони пояснив, як Україна бореться з реактивними дронами та який «сюрприз» готують росіяни далі
11 жовтня, 19:02
Триває ліквідація пожежі на нафтобазі у Шепетівському районі
На Хмельниччині триває гасіння пожежі на нафтобазі: деталі від влади
Сьогодні, 09:47

Події в Україні

Росія вдарила по ТРЦ у Рівному (відео)
Росія вдарила по ТРЦ у Рівному (відео)
Удар по приватному підприємстві на Волині: загинула людина, є загроза викиду аміаку в повітря
Удар по приватному підприємстві на Волині: загинула людина, є загроза викиду аміаку в повітря
У Карпатах температура опустилася до -5°C (фото)
У Карпатах температура опустилася до -5°C (фото)
На Львівщині поранено чоловіка через падіння уламків російського БпЛА
На Львівщині поранено чоловіка через падіння уламків російського БпЛА
НАБУ викрило маніпуляції з оцінкою елітної квартири посадовця СБУ
НАБУ викрило маніпуляції з оцінкою елітної квартири посадовця СБУ
У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 23 хвилини
У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 23 хвилини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
78K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua