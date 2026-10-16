Росія атакувала Харків безпілотником: троє загиблих, п'ятеро поранених

Ворожий дрон вдарив по Шевченківському району міста

Російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще п'ятеро зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За інформацією очільника області, російська армія атакувала один із районів Харкова ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі серед людей.

«Армія рф атакувала безпілотником Шевченківський район Харкова. На цю хвилину відомо про трьох загиблих людей. Поранено 5 людей, їм надається вся необхідна допомога», – повідомив Синєгубов.

Начальник Харківської ОВА зазначив, що на місці російської атаки працюють усі екстрені служби. Інформації про характер руйнувань, стан поранених та точне місце влучання безпілотника наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, російські війська також знищили іноземне підприємство у Чорткові Тернопільської області. Об'єкт працював у громаді понад десять років і був одним із найбільших платників податків.

За словами міського голови Чорткова Володимира Шматька, російські окупанти атакували підприємство протягом двох днів. 15 жовтня по ньому вдарив один безпілотник, а 16 жовтня зафіксували влучання ще двох дронів. Унаслідок повторної атаки підприємство було повністю знищене. Завдяки евакуації вдалося уникнути нових жертв серед працівників.

Крім того, російські війська завдали ударів по Одеській області. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали четверо людей. Ворожі атаки пошкодили сім приватних домоволодінь, об'єкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції.

Також уранці 16 жовтня російські безпілотники атакували Умань Черкаської області. Внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Крім того, було зруйновано розташований поруч сторожовий будинок, з-під завалів якого рятувальники врятували чоловіка.