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Росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення ліній електропередач – Флеш

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення ліній електропередач – Флеш
РФ оснастила реактивний дрон новим боєзарядом
скриншот з відео

Експерт припустив, які об'єкти інфраструктури можуть стати цілями російських атак

Російські війська 30 вересня вперше застосували реактивний безпілотник з особливим боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Такий боєзаряд призначений для ураження високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова.

«Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН)», – повідомив Бескрестнов.

Росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення ліній електропередач – Флеш фото 1
скриншот із Fecebook

За словами фахівця, новий тип боєзаряду має спеціалізоване призначення. Він розрахований на ураження елементів інфраструктури. «Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій», – зазначив Флеш.

Бескрестнов також розповів про конструкцію кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження. За його інформацією, воно складається з основного боєзаряду масою 40 кг та чотирьох окремих модулів ураження.

Фахівець припустив, що застосування такого боєзаряду може бути пов'язане з планами російських військ завдавати ударів по важливих високовольтних лініях електропередач. «Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач», – заявив Бескрестнов.

До слова, у Києві ввечері 30 вересня за командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення електроенергії.

 

 

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Теги: росія окупанти енергетика

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