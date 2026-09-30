Росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення ліній електропередач – Флеш

Експерт припустив, які об'єкти інфраструктури можуть стати цілями російських атак

Російські війська 30 вересня вперше застосували реактивний безпілотник з особливим боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Такий боєзаряд призначений для ураження високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова.

«Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН)», – повідомив Бескрестнов.

скриншот із Fecebook

За словами фахівця, новий тип боєзаряду має спеціалізоване призначення. Він розрахований на ураження елементів інфраструктури. «Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій», – зазначив Флеш.

Бескрестнов також розповів про конструкцію кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження. За його інформацією, воно складається з основного боєзаряду масою 40 кг та чотирьох окремих модулів ураження.

Фахівець припустив, що застосування такого боєзаряду може бути пов'язане з планами російських військ завдавати ударів по важливих високовольтних лініях електропередач. «Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач», – заявив Бескрестнов.

До слова, у Києві ввечері 30 вересня за командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення електроенергії.