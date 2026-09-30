Росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення ліній електропередач – Флеш
Експерт припустив, які об'єкти інфраструктури можуть стати цілями російських атак
Російські війська 30 вересня вперше застосували реактивний безпілотник з особливим боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Такий боєзаряд призначений для ураження високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова.
«Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН)», – повідомив Бескрестнов.
За словами фахівця, новий тип боєзаряду має спеціалізоване призначення. Він розрахований на ураження елементів інфраструктури. «Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій», – зазначив Флеш.
Бескрестнов також розповів про конструкцію кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження. За його інформацією, воно складається з основного боєзаряду масою 40 кг та чотирьох окремих модулів ураження.
Фахівець припустив, що застосування такого боєзаряду може бути пов'язане з планами російських військ завдавати ударів по важливих високовольтних лініях електропередач. «Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач», – заявив Бескрестнов.
До слова, у Києві ввечері 30 вересня за командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення електроенергії.
Коментарі — 0