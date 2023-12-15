Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки ворожих кораблів ворог тримає у Чорному морі: Військово-морські сили розкрили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скільки ворожих кораблів ворог тримає у Чорному морі: Військово-морські сили розкрили деталі
Станом на 08:00 в Чорному морі перебувають три ворожі кораблі
фото ілюстративне

У Середземному морі перебувають два носії крилатих ракет «Калібр»

Сьогодні зранку, 15 грудня, у Чорному морі ворог тримає три кораблі, в Азовському – один. Ракетоносіїв серед них немає. Про це повідомляє командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

«Станом на 08:00 в Чорному морі перебувають три ворожі кораблі; в Азовському морі один ворожий корабель», – ідеться у повідомленні.

У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 36 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 9 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Триває 660-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили аеробалістичну ракету Х-47М «Кинджал».

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.

Теги: авіація корабель озброєння ворог Чорне море

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
РФ нарощує мінно-вибухові загородження вздовж кордону України – Генштаб
7 грудня, 20:06
За даними аналітиків, підпорядковані підрозділи 104-ї дивізії ймовірно включають 337-й полк і 52-гу артилерійську бригаду
Росія почала розгортати в Україні нову дивізію десантників – британська розвідка
30 листопада, 10:21
Невідомий безпілотник був збитий есмінцем Carney
Американський корабель збив невідомий безпілотник у Червоному морі
30 листопада, 03:26
Рінкевічс наголосив, що російська спроба атаки значною мірою провалилась.
Президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву
25 листопада, 17:24
Президент заслухав доповіді міністрів та військового керівництва
Мобілізація, ротація та строковики: Зеленський повідомив деталі Ставки
24 листопада, 15:19
Заступниця спікера міноборони США Сабріна Сінгх
Пентагон заявив, що військова допомога США використовується в Україні ефективно
22 листопада, 01:15
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Глави МЗС України та Танзанії вперше провели розмову: подробиці
20 листопада, 22:51
зЗа допомогою безпілотника ворог намагався вдарити по позиціях прикордонників
По обіді прикордонники збили дрон-камікадзе РФ під Бахмутом
20 листопада, 16:53
Хусити захопили судно Galaxy Leader
Захоплення судна з українцями: на борту громадяни ще чотирьох країн
20 листопада, 07:24

Події в Україні

Прокуратура взялася за нардепа Куницького: деталі
Прокуратура взялася за нардепа Куницького: деталі
Скільки ворожих кораблів ворог тримає у Чорному морі: Військово-морські сили розкрили деталі
Скільки ворожих кораблів ворог тримає у Чорному морі: Військово-морські сили розкрили деталі
Росіяни просунулися поблизу Степового та ведуть сильні штурми: аналіз ISW
Росіяни просунулися поблизу Степового та ведуть сильні штурми: аналіз ISW
Уночі РФ вдарила по Україні ракетою і «Шахедами»
Уночі РФ вдарила по Україні ракетою і «Шахедами»
Центр нацспротиву розповів, як окупанти проводитимуть президентські вибори на ТОТ
Центр нацспротиву розповів, як окупанти проводитимуть президентські вибори на ТОТ
У Маріуполі спалахнула пожежа на місці базування окупантів
У Маріуполі спалахнула пожежа на місці базування окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
«Одеса – російське місто». Путін пояснив, чому РФ обстрілює українських дітей
43K
Ви й досі вважаєте, що «95 квартал» був розважальним проектом?
14K
Ілон Маск хоче російський паспорт: «Путін – непоганий мужик»
12K
Конгрес США зробив «подарунок» Путіну
7230
У Нідерландах переповнені притулки: влада просить українців самим платити за житло
7113
Розвідка: Росіяни намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі у Воронежі

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Вчора, 12:23

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua