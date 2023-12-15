Скільки ворожих кораблів ворог тримає у Чорному морі: Військово-морські сили розкрили деталі

Станом на 08:00 в Чорному морі перебувають три ворожі кораблі

У Середземному морі перебувають два носії крилатих ракет «Калібр»

Сьогодні зранку, 15 грудня, у Чорному морі ворог тримає три кораблі, в Азовському – один. Ракетоносіїв серед них немає. Про це повідомляє командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

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«Станом на 08:00 в Чорному морі перебувають три ворожі кораблі; в Азовському морі один ворожий корабель», – ідеться у повідомленні.

У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет.

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За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 36 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 9 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Триває 660-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили аеробалістичну ракету Х-47М «Кинджал».

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.