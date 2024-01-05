Путін змінив статус окупаційного керівництва «ЛНР» і «ДНР»
Путін призначив Пушиліна і Пасічника стали повноцінними «главами» квазіутворень
Російський диктатор Володимир Путін змінив статус Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника. Відтепер вони перестали бути «тимчасово виконуючими обов'язки ватажків ЛНР і ДНР», а стали повноцінними «главами» квазіутворень. Відповідний указ Путіна опубліковано на порталі нормативно-правових актів.
Пасічник став так званим головою «ЛНР» у 2018 році, Пушилін – у «ДНР» у 2015 році.
Нагадаємо, у вересня 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя, серед яких і Денис Пушилін.
Згодом, очільник незаконно створеної «ДНР» Денис Пушилін отримав вирок в Україні – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.
Так званого голову «ЛНР» Голову Леоніда Пасічника також судитимуть заочно. Йому інкримінують кілька злочинів, зокрема, посягання на територіальну цілісність, зміну кордону і недоторканність України.
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