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Росія навмисно накопичувала ракети для масштабного удару – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія навмисно накопичувала ракети для масштабного удару – ISW
Росія продовжуватиме завдавати широкомасштабних ударів по Україні
фото ілюстративне

За останні місяці російські війська провели серію ударів різного масштабу, використовуючи різні комбінації безпілотників і ракет

Росія не спиниться і продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні, як це сталося 29 грудня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що серія ударів, яку російські війська завдали 29 грудня, схоже, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону.

Аналітики нагадують, що за останні кілька місяців російські війська провели серію ракетних і безпілотних ударів різного масштабу, використовуючи різні комбінації безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Росія, ймовірно, навмисно накопичувала різноманітні ракети протягом осені та початку зими 2023 року, щоб створити більш потужну серію ударів.

Експерти наголошують, що Росія продовжуватиме завдавати широкомасштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і здатність України підтримувати свої військові зусилля проти Росії.

Нагадаємо, вночі 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Як повідомлялося, наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресорки Росії для «ефективнішого» продовження війни проти України у 2024 році.

Загарбники збираються зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

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Теги: війна ворог росія

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