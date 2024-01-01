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РФ атакувала Одесу дронами: є влучання та загиблий

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
РФ атакувала Одесу дронами: є влучання та загиблий
Пожежа в Одесі у новорічну ніч через атаку російських дронів
фото: «Думська»

Кількість поранених внаслідок удару уточнюється

У ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Через влучання загорілися житлові будинки, одна людина загинула. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

«У новорічну ніч російські терористи підступно атакують Одесу ударними безпілотниками. Триває бойова робота сил протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

На жаль, у місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Унаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, кількість уточнюється.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, який перебуває в одному з постраждалих будинків, терор в новорічну ніч – це цілковито «по-російськи».

«Кажуть, як новий рік зустрінеш – так його і проведеш. Так от, цього року Україна порушить це правило. Ми вистоїмо та переможемо. Бо на нашому боці – справедливість та Бог», – сказав Труханов.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня ворог атакує українські міста. В Одесі та Дніпрі лунали вибухи.

У декількох областях триває повітряна тривога через загрозу ударних безілотників.

Теги: ворог тривога вибух Одеса

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