РФ атакувала Одесу дронами: є влучання та загиблий

Пожежа в Одесі у новорічну ніч через атаку російських дронів

Кількість поранених внаслідок удару уточнюється

У ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Через влучання загорілися житлові будинки, одна людина загинула. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

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«У новорічну ніч російські терористи підступно атакують Одесу ударними безпілотниками. Триває бойова робота сил протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

На жаль, у місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

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Унаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, кількість уточнюється.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, який перебуває в одному з постраждалих будинків, терор в новорічну ніч – це цілковито «по-російськи».

«Кажуть, як новий рік зустрінеш – так його і проведеш. Так от, цього року Україна порушить це правило. Ми вистоїмо та переможемо. Бо на нашому боці – справедливість та Бог», – сказав Труханов.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня ворог атакує українські міста. В Одесі та Дніпрі лунали вибухи.

У декількох областях триває повітряна тривога через загрозу ударних безілотників.