Понад 1100 людей все ще залишаються в Авдіївці (відео)

Рік щойно почався, а Росія вже вбила в Авдіївці четверо людей, ще восьмеро зазнали поранень – Національна поліція України

«Білі янголи» – це назва загонів поліцейських, які евакуюють людей з прифронтових населених пунктів. На офіційній сторінці Національної поліції України в Facebook опублікували відео з Авдіївки: зруйновані будинки, вулиці, жителі міста, які все ще залишаються, попри небезпеку.

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«Білі янголи» боряться за кожну людину в Авдіївці. Поліцейські дбайливо вмовляють евакуюватись бабусю, яку попросили забрати з пекла її онуки, але вона відмовляється. Проте хлопці не приймають відмову та приїжджатимуть до неї знову та знову. Одні її сусіди постраждали: чоловік загинув, а важкопоранена дружина перебуває в лікарні, інші - вчасно евакуювались.

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Під час зйомок житлового кварталу міста, поліцейський розповідає: «Ось звідси ми евакуювали двох літніх жінок – матір та доньку. Якби вони не виїхали, то б загинули». Щемливий момент стався, коли про евакуацію повідомили літній жінці, сказали, що її евакуюють до Умані, Черкаської області. На що вона відповіла: «Ой, так це ж моя батьківщина».

Росіяни нещадно б’ють по житловому сектору, тож група «Білий Янгол» намагається врятувати тих, хто залишився. У місті залишаються понад 1100 жителів, і всі вони – в небезпеці. За словами поліції, люди часто рятуються тільки коли станеться лихо.

З початку нового року «білим янголам» Авдіївки вдалося евакуювати з прифронтових населених пунктів понад 20 людей.

Нагадаємо, яка ситуація на Авдіївському фронті. Окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку.

Раніше Сили оборони відбили 20 атак на одному з напрямків.