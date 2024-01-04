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Військовий експерт пояснив, як ворог готував масовані атаки на українські міста

Катерина Іванова
glavcom.ua
Військовий експерт пояснив, як ворог готував масовані атаки на українські міста
Російські загарбники 2 січня масованим ракетним обстрілом завдали удару по Києву
фото: glavcom.ua

Згурець: «Ця атака була побудована за принципом максимального навантаження на всю систему протиповітряної оборони і мінімізацію часу на реакцію»

За останні тижні Україна пережила декілька масштабних атак, які відрізнялись від попередніх інтенсивністю та кількістю ракет. Перші висновки щодо стратегії ударів, яку обрали російські війська цієї зими, в розмові з «Главкомом» зробив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Експерт наголошує, що супротивник комбінує різні засоби ураження: безпілотні комплекси, крилаті ракети і гіперзвукові ракети старої і нової інтеграції. Така стратегія використовується задля отримання максимальної шкоди від ракетних атак.

«Протягом всього цього часу відбувалося відпрацювання окремих елементів цієї стратегії, коли ми мали масові нальоти «шахедів» різних версій різного призначення і різними маршрутами, потім – окремі нальоти з ракетами Х-55 без бойових частин, які виконували уточнюючі заходи нападу, а потім вже самі удари 29 грудня і 2 січня. Я б навіть назвав їх не двома окремими атаками, а елементами однієї й тієї самої», – зауважив Сергій Згурець.

Воєнний експерт також пояснив, що атака була побудована за принципом максимального навантаження на всю систему ППО, адже це створило б умови для знищення пріоритетних для противника цілей – промислових, інфраструктурних і частково військових об'єктів. За його словами, позитивним моментом є те, що ворог не знає, що насправді відбувається на тих чи інших підприємствах, адже б’є по старих координатах.

«Хоча були і винятки. Наприклад, є інформація, що на Західній Україні було дійсно здійснено удар по релокованих потужностях провідного державного підприємства, яке виготовляє високоточну зброю. І ця локація була вирахована... Тобто навіть не треба якихось шпигунів – у нас під час тендерних процедур оголошується, де розміщені підприємства, які беруть участь в тендерах. І подібні моменти дуже тривожать» – наголосив Сергій Згурець.

Він також додав, що ворог намагається відслідковувати критичні оборонні підприємства і використовувати для завдання їм шкоди насамперед крилаті ракети. Так як вони поки що є основним і найбільш точним елементом з усіх систем озброєння, які використовувалися Росією в ракетних атаках.

Раніше воєнний експерт наголошував, як боротися з надшвидкою балістикою.

Нагаємо, 4 січня було виявлено ще двох загиблих у результаті ракетної атаки на Київ 29 грудня.

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Теги: Україна озброєння ворог Сергій Згурець обстріл Київ

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