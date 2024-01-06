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США попередили, що невдовзі не зможуть постачати Україні ракети для Patriot – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
США попередили, що невдовзі не зможуть постачати Україні ракети для Patriot – NYT
Представники Білого дому та Пентагону попередили, що США незабаром не зможуть забезпечити українські батареї Patriot новими ракетами
фото з відкритих джерел

Росія посилює свої атаки, шукаючи нові комбінації зброї та траєкторій, щоб ухилитися від української ППО

Представники Білого дому та Пентагону попередили Київ, що невдовзі не зможуть постачати ракети для українських зенітно-ракетних комплексів Patriot, які здатні збивати російські балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема «Кинджал». Про це йдеться у статті New York Times, опублікованій 6 січня.

Автор пише, що надані США системи ППО допомогли Україні посилити захист від російських атак, зокрема збивати балістичні ракети, які долітають до Києва за кілька хвилин.

Так, завдяки Patriot було відбито вранішню атаку на столицю 11 грудня.

Командир батареї Patriot майор Володимир (використано лише ім'я з міркувань безпеки) розповідає, що тоді його команда відстежувала залпи російських ракет з мобільного диспетчерського пункту під Києвом, а алгоритми Patriot обчислювали їх швидкість, висоту та намічений курс. Завдяки цьому ракети ППО одна за одною збивали ракети росіян.

«Враховуючи те, що Patriot – одна з небагатьох систем, яка може ефективно збивати балістичні ракети, а балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, я думаю, що лік врятованих життів за час війни йде на тисячі», – зазначив майор.

Та ніч виявилась успішною, але Росія посилює свої атаки, шукаючи нові комбінації зброї та траєкторій, щоб ухилитися від української ППО.

«Ці атаки ще гостріше підкреслили нагальну потребу України у ППО», – ідеться у статті NYT.

Там нагадали, що 29 грудня Росія випустила по Україні понад 120 ракет, убивши щонайменше 44 людини, зокрема 30 у Києві. У новорічну ніч, згідно з заявами українських Повітряних сил, було збито 87 із 90 російських безпілотників. А 2 січня Росія випустила щонайменше 99 ракет і 35 безпілотників по Києву та інших містах, убивши щонайменше п’ятьох людей і поранивши десятки.

Президент України Володимир Зеленський 2 січня заявив, що Росія за останній час запустила понад 500 ракет і безпілотників по Україні.

«Немає жодних підстав вважати, що ворог на цьому зупиниться. Тому нам потрібно більше систем ППО і боєприпасів для них», – заявив після атаки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Утім, як пише NYT, представники Білого дому та Пентагону попередили, що США незабаром не зможуть забезпечити українські батареї Patriot новими ракетами-перехоплювачами. За даними видання, вартість однієї такої ракети може становити від 2 до 4 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

Нагадаємо, наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Теги: росія Володимир Зеленський Валерій Залужний ворог системи ППО балістичні ракети Кинджал

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