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В Україні вдруге за перший день 2024-го оголошено масштабну повітряну тривогу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Україні вдруге за перший день 2024-го оголошено масштабну повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К та рух ударних безпілотників 

В Україні вдруге за понеділок, 1 січня, оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени пролунали в усіх областях України о 14.55. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України.

Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Також відомо про рух ударних БпЛА:

  • група ударних БпЛА типу Shahed в північній частині Полтавської області, курс південно-західний;
  • група БпЛА в Глухівському районі Сумської області, курс західний;
  • ударні БпЛА в Лубенському районі Полтавської області, курс південно-західний.

Як відомо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток.

Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Згодом стало відомо, що у результаті падіння уламків ворожого дрона повністю знищено музей Романа Шухевича.

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Теги: росіяни ворог тривога

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