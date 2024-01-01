В Україні вдруге за перший день 2024-го оголошено масштабну повітряну тривогу
Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К та рух ударних безпілотників
В Україні вдруге за понеділок, 1 січня, оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени пролунали в усіх областях України о 14.55. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України.
Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Також відомо про рух ударних БпЛА:
- група ударних БпЛА типу Shahed в північній частині Полтавської області, курс південно-західний;
- група БпЛА в Глухівському районі Сумської області, курс західний;
- ударні БпЛА в Лубенському районі Полтавської області, курс південно-західний.
Як відомо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток.
Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Згодом стало відомо, що у результаті падіння уламків ворожого дрона повністю знищено музей Романа Шухевича.
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