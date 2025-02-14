Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

СБУ показала уламки ворожого дрона, який атакував ЧАЕС

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
СБУ показала уламки ворожого дрона, який атакував ЧАЕС
Окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою «Герань-2»
фото: СБУ

«Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною», – СБУ

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції і разом із відповідними органами працюють на місці події. Про це зауважує пресслужба СБУ.

«На даний час радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує допустимих значень. Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою «Герань-2» типу «Шахед».

СБУ показала уламки ворожого дрона, який атакував ЧАЕС фото 1
СБУ показала уламки ворожого дрона, який атакував ЧАЕС фото 2

«Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту. Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття», – зауважує СБУ.

СБУ показала уламки ворожого дрона, який атакував ЧАЕС фото 3
СБУ показала уламки ворожого дрона, який атакував ЧАЕС фото 4

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину РФ та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві. 

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа. 

«Укриття» (також відоме як «Саркофаг») – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху реактора 4-го енергоблока.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі. 

Читайте також:

Теги: росія ЧАЕС війна Україна безпілотник дрон атомна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Без США неможливо забезпечити реальних гарантій безпеки України»
Білий дім хоче швидкого перемирʼя, але що далі?
10 лютого, 15:36
Дмитро Разумков зайшов у парламент першим номером пропрезидентської сили, але перетворився в одного з головних її критиків
Холодна помста ЗеКоманді. Чому Дмитро Разумков полетів у Вашингтон Внутрішня політика
7 лютого, 15:00
З американським президентом не житиме його дружина – вона залишиться у Флориді
Родинне дерево Дональда Трампа ТЕМА ТИЖНЯ
17 сiчня, 12:05
Подоляк розповів про неформальні комунікації між українською та американською сторонами
Подоляк повідомив про неформальні контакти з командою Трампа
22 сiчня, 15:50
Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах
Атака дронів на Київщину: спалахнула десятиповерхівка, є загиблі (фото, відео)
24 сiчня, 05:18
Це рішення стало другим випадком, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом власних повноважень
Федеральний суд США заблокував указ Трампа про замороження грантів
29 сiчня, 02:19
Президент назвав обов’язкову умову для наближення миру
Президент назвав обов’язкову умову для наближення миру
2 лютого, 21:17
Ліквідація колаборанта Саркісяна, аварійні відключення світла. Головне за 3 лютого
Ліквідація колаборанта Саркісяна, аварійні відключення світла. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:13
НПС «Андреаполь» – це один з найбільших виробничих об'єктів у Тверській області
Російську НПС «Андреаполь» уразили одночасно дев’ять безпілотників
Сьогодні, 06:39

Суспільство

СБУ показала уламки ворожого дрона, який атакував ЧАЕС
СБУ показала уламки ворожого дрона, який атакував ЧАЕС
«Втрати шалені». Світовий Конґрес українців попередив про критичну ситуацію з освітою дітей-біженців
«Втрати шалені». Світовий Конґрес українців попередив про критичну ситуацію з освітою дітей-біженців
«Люди, ви бачили сьогодні ціни на квіти?». Садовий дав пораду закоханим
«Люди, ви бачили сьогодні ціни на квіти?». Садовий дав пораду закоханим
СБУ потішила українців жартівливими валентинками до Дня закоханих (фото)
СБУ потішила українців жартівливими валентинками до Дня закоханих (фото)
Проєкт «Павутиння». 80 тонн антидронових сіток відправилися на фронт
Проєкт «Павутиння». 80 тонн антидронових сіток відправилися на фронт
Загинула від рук снайпера через два дні після освідчення. Згадаймо Юлію Пастернак
Загинула від рук снайпера через два дні після освідчення. Згадаймо Юлію Пастернак

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
131K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
81K
Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
41K
Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)
39K
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua