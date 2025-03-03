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Скільки американців підтримують Україну у війні проти РФ: опитування CBS News

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Скільки американців підтримують Україну у війні проти РФ: опитування CBS News
Більшість американців підтримують Україну
фото: Бюро

Американці розділилися щодо ролі Трампа у російсько-українській війні: 46% вважають, що він сприяв Росії

Половина американців підтримують Україну у війні проти Росії, майже стільки ж дотримуються нейтралітету, і лише 4% підтримують РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на опитування CBS News.

За їх даними, американці розділилися щодо ролі Трампа у російсько-українській війні: 46% вважають, що він сприяв Росії, 43% – що ставився однаково до Росії та України, і лише 11% жителів США вважають, що він підтримував Україну.

Громадська думка щодо надання США зброї Україні також поділена: 51% підтримують, 49% американців проти, з великим розривом між демократами (72%) і республіканцями (32%).

Раніше ми писали, що жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України після суперечки, яка сталася між Зеленським та Трампом у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на X.

Активісти з плакатами Трампа звинувачують президента США та віцепрезидента Венса у навмисній провокації президента Зеленського, щоб відмовитись від допомоги Україні.

Також демонстранти в штаті Вермонт у Сполучених Штатах зустріли кортеж віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті з плакатами «Катайтесь на лижах в Росії», «Вермонт стоїть з Україною», «Підтримуйте Україну, а не Путіна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Остапа Яриша, кореспондента Голосу Америки в Пентагоні.

Після сварки у Білому Домі протестувальники в штаті Вермонт порушили відпочинок віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті. Люди стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси з плакатами на яких були написані слова підтримки Україні, а також вислови проти Венса та чинної влади.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Теги: росія соцопитування США війна Дональд Трамп Україна

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