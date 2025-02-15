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Завершення війни чи перемога? Келлог відповів, як США бачать мир в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Завершення війни чи перемога? Келлог відповів, як США бачать мир в Україні
Віце-президент Венс, спецпредставник Келлог і державний секретар Марко Рубіо під час Мюнхенської конференції
фото: Reuters

«Подобається чи ні, але з противниками треба говорити», – Келлог

Україна сміливо боролась, але повномасштабна війна проти Російської Федерації (РФ) не завершиться перемогою, як у Другій світовій. Таку думку висловив спеціальний представник США з питань України і Росії Кіт Келлог під час Мюнхенської конференції з безпеки.

«Давайте будемо чесними. Україна сміливо боролася. Перше, що треба зробити, – зупинити кровотечу, а далі – лікувати. Який би план не був, потрібно добре подумати… Якщо ви думаєте про перемогу, як у Другій світовій, то цього, напевно, не станеться», – заявив Келлог у відповідь на питання про те, чого саме бажає Вашингтон: завершення чи перемоги у війні.

Спецпредставник США також додав, що подобається чи ні, але з противниками треба говорити.

«Ми хочемо, щоб була успішна, суверенна Україна. І для цього ми маємо зупинити російську агресію», – пояснив Келлог.

Водночас він запевнив, що США не збираються умиротворювати агресора. 

Раніше Келлог пояснив, на які поступки під час перемовин повинен піти Путін. 

Також він зауважив, що США будуть посередником у перемовинах України та Росії та протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу. 

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.

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Теги: війна путін Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон перемога Кіт Келлог

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