У Київській області внаслідок атаки постраждала дівчина

Також загорівся двоповерховий приватний будинок

Окупанти атакували безпілотниками Україну. У Київській області є постраждала та руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі у Київській області сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків.

Крім того, постраждала 19-річна дівчина. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні.

фото: Київська обласна військова адміністрація

Раніше Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України. Якщо Росії вдасться окупувати цілу Україну, то наступною її ціллю стане Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі «Новини Live».

Буданов зазначив, що після захоплення України та Польщі Кремль радше за все зазіхне на Чехію та інші європейські держави, оскільки Росія завжди вважала себе імперією.

Нагадаємо, Буданов заявляв, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції.

До слова, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога.