Норвегія цього року хоче збільшити допомогу Україні

Гар Стьоре під час візиту до Києва 24 лютого 2025 року

Прем’єр-міністр Стьоре готує звернення до парламенту

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре планує звернутися до парламенту країни з проханням збільшити фінансову допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту з пропозицією збільшити підтримку», – наводить видання слова Стьоре.

Наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився надати загалом 35 млрд норвезьких крон (3,12 млрд доларів) на військову та цивільну підтримку України у 2025 році. З коштів на 2025 рік 22,5 млрд норвезьких крон (2 млрд доларів) планували скерувати на військову підтримку, а 12,5 млрд крон (1,1 млрд доларів) – на гуманітарну та цивільну підтримку.

Сьогодні, 2 березня, норвезький прем’єр Гар Стьоре зустрінеться у Лондоні з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у лютому цього року уряд Норвегії ухвалив рішення закупити та передати системи ППО для України на суму 1,2 млрд крон (понад 86 млн євро). Озброєння Норвегія планувала закуповувати у США.

Також «Главком» повідомляв, з посиланням на інформацію міністра оборони України Рустема Умєрова, що допомога, яку Норвегія планувала надати Україні у 2025 році, є найбільшою військовою підтримкою в історії цієї країни.