Світовий Конґрес українців попередив: росіяни заманюють українських дітей у свої школи

Любов Любчик: «У російських школах росіяни створювали українські класи, куди залучали українських дітей-біженців»

У європейських країнах дуже відчутний вплив російської дезінформації. Зокрема, були випадки, коли в російських школах росіяни створювали українські класи, куди залучали українських дітей-біженців. Про це заявила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конгресу Українців Любов Любчик у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого є «Главком».

«У нас були випадки, коли в російських школах росіяни створювали українські класи, куди залучали українських дітей-біженців. Батьки, не розуміючи небезпеки, віддавали своїх дітей до цих шкіл. Ми контактували з цими батьками, і нам вдалося шість сімей вивести з цієї російської школи, розуміючи, як російська пропаганда може чинити вплив на українську дитину», – розповіла вона.

Любчик зазначила, що російських шкіл є багато по світу. Так само ефективно працюють їхні суботні школи та центри вивчення російської мови. – «Це для нас Росія – ворог, але для Франції, Італії – не ворог. Тому ми маємо убезпечувати себе, наших дітей, щоб вони не потрапили під вплив цієї російської пропаганди».

Крім того, є ще одна проблема: є багато українських шкіл за кордоном, які впроваджують російську.



«Багато з цих засновників українських шкіл, в яких є присутня російська мова, вони не є «руським міром». Можливо, вони не знають, як має функціонувати така школа. Ми мусимо пояснювати цим батькам, засновникам шкіл, якою має бути діаспорна українська школа, яка її мета і завдання, що таке взагалі українська ідентичність, чому вона важлива і потрібна», – додала головна освітянка Світового Конґресу українців.

Більше того, деякі українські школи запроваджують російську культуру.

«Був випадок, коли одна українська школа святкувала свято Зимобора. І я ніяк не могла зрозуміти, з якої це культури, тому що в українській культурі такого свята немає. Я навіть подзвонила до Києва фольклористам і спитала про це. Виявилося, що це свято з російської культури. Ми пояснили цим людям, вони зрозуміли, вони самі не знали. Тобто замість Стрітення вони святкували Зимобора. Є такі випадки, ми працюємо над цим, відстежуємо, бо дуже важливо, щоб в українських діаспорних школах вивчалася українська колядка, великодня гаївка, щоб шанувалися традиції українського народу і української нації. Наше завдання – пояснити, показати взірцеві приклади успішних українських шкіл», – додала Любчик.

До слова, раніше народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що перед початком навчального року з України виїхали близько 300 тис. дітей.