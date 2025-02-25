Українці за кордоном зможуть отримати дистанційно бронювання від мобілізації: деталі

Чернишов заявив, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець

Українці, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно оформити бронювання від мобілізації через спеціально створені для цього центри. Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов, інформує «Главком» із посиланням на «Економічну правду».

За словами міністра, зараз в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані Unity Hub. Він зауважив, що ці центри нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону:

«Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують», – зазначив Чернишов.

Водночас Чернишов додав, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов'язаних працівників до 31 березня. «Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал», – сказав Шмигаль.

Зауважимо, з 7 лютого у застосунку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок.