Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака дронів на Київщину: з’явились фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака дронів на Київщину: з’явились фото наслідків
Триває 1098-й день повномасштабної війни
фото: Київська ОВА

Внаслідок атаки на Київщині частково зруйновано приватні будинки та господарські приміщення

Внаслідок ворожої атаки на Обухівський район Київщини травмовано жінку 44 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Атака дронів на Київщину: з’явились фото наслідків фото 1
Атака дронів на Київщину: з’явились фото наслідків фото 2

Також внаслідок атаки частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

Крім того, пошкодження приватних будинків також фіксуються у Фастівському районі.

Нагадаємо, триває 1098-й день повномасштабної війни.

За минулу добу відбулося 92 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території. На Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону.

Загарбники завдали по території України 53 авіаційних ударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1171 дрон-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: дрон війна окупанти росія Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожі дроні атакували столицю
У Голосіївському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника
19 лютого, 23:06
Окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою «Герань-2»
СБУ показала уламки ворожого дрона, який атакував ЧАЕС
14 лютого, 15:15
У результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок
Дрон влучив у житловий будинок в Сумах (фото)
8 лютого, 07:34
Російські кораблі почали курсувати з російських портів Балтійського моря до Сирії через Атлантичний океан
Як вплинули атаки українських дронів на маршрути російських кораблів: дані ISW
5 лютого, 07:20
У повітряному просторі країни ворожі дрони
У Києві працювали сили ППО
4 лютого, 05:34
Екстрені служби ліквідовують наслідки ударів ворожих БпЛА
Дрон влучив у будинок на Харківщині, в якому були діти
2 лютого, 08:47
Наслідки ракетної атаки на Полтаву
Атака на Полтаву: моторошні відео перших хвилин після удару
1 лютого, 08:42
Окупанти вдарили по двох районах Харківщини
Окупанти вдарили по двох районах Харківщини
1 лютого, 07:38
Триколор знищили українські аеророзвідники
Російські військові вивісили свій прапор поблизу Покровська
25 сiчня, 16:19

Новини

Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані SaveEcoBot
Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані SaveEcoBot
Атака дронів на Київщину: з’явились фото наслідків
Атака дронів на Київщину: з’явились фото наслідків
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві працює ППО
У Києві працює ППО
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Пакував у лампочки та збував поштою. У Києві затримано збувача небезпечних психотропів
Пакував у лампочки та збував поштою. У Києві затримано збувача небезпечних психотропів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
14K
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
11K
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
9295
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
7921
Депутатка Європарламенту опублікувала щемливе фото з Майдану і звернулася до европейців

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua