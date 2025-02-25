Атака дронів на Київщину: з’явились фото наслідків

Внаслідок атаки на Київщині частково зруйновано приватні будинки та господарські приміщення

Внаслідок ворожої атаки на Обухівський район Київщини травмовано жінку 44 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Також внаслідок атаки частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

Крім того, пошкодження приватних будинків також фіксуються у Фастівському районі.

Нагадаємо, триває 1098-й день повномасштабної війни.

За минулу добу відбулося 92 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території. На Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону.

Загарбники завдали по території України 53 авіаційних ударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1171 дрон-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.