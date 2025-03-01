Угода щодо мінералів та взаємовідносини з Трампом. Повне інтерв’ю Зеленського Fox News (відео)

Володимир Зеленський: Допомога США була критично важливою для України від початку війни

Основні тези з інтерв’ю Зеленського Fox News

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» публікує повне відео розмови президента з журналістом.

Головні тези інтерв’ю:

Зеленський подякував американцям. Допомога США була критично важливою від початку війни.

Президент не вважає, що має вибачитись перед Трампом. – «Я поважаю Трампа і поважаю американський народ. Але я не впевнений, що ми зробили щось погане. Адміністрація Трампа має почути позицію України».

«Не хотілось би втратити нашого найбільшого партнера».

Глава української держави вважає, що варто зустрітись із Трампом без ЗМІ.

Ніхто не хоче закінчити цю війну більше, ніж Україна. – «Не можу змінити наше ставлення до росіян, бо вони вбивці. Це не означає, що ми не хочемо миру».

«Я не можу сказати своїм людям: «Зупиніться». Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра Путін повернеться».

Вдячний Трампу, що він хоче завершити війну, але Путін порушував припинення вогню 25 разів.

Українці просто хочуть почути, що США на нашому боці, а не на боці Росії.

Україна готова підписати угоду щодо мінералів, але цього недостатньо.

Україна готова до миру. Але вона має бути у сильній позиції. Україні потрібні гарантії.

Взаємовідносини Зеленського з Трампом можна врятувати. – «Історично склалось, що відносини між нашими народами – міцні. Американці допомогли врятувати українців».

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.