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Росія накопичує ракети: Буданов розповів, коли вона може атакувати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія накопичує ракети: Буданов розповів, коли вона може атакувати
Росіяни звели свої запаси ракет майже до нуля
фото з відкритих джерел

Російські ракетні поставки закінчуються і їхні запаси майже на нулі

Росія намагається накопичити певний запас ракет для того, аби зірвати український контрнаступ. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в «YahooNews».

За його оцінками, російські ракетні поставки закінчуються і їхні запаси майже на нулі.

«Вони намагаються накопичити певні запаси і підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля», – сказав головний розвідник України.

Нагадаємо, російські окупаційні війська використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що міноборони РФ розсекретило інформацію про те, скільки  платять за вбивство українців.

Читайте також: Міноборони пояснило особливість тактики російських окупантів
Теги: Кирило Буданов наступ контрнаступ

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