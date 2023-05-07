Росія накопичує ракети: Буданов розповів, коли вона може атакувати
Російські ракетні поставки закінчуються і їхні запаси майже на нулі
Росія намагається накопичити певний запас ракет для того, аби зірвати український контрнаступ. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в «YahooNews».
За його оцінками, російські ракетні поставки закінчуються і їхні запаси майже на нулі.
«Вони намагаються накопичити певні запаси і підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля», – сказав головний розвідник України.
Нагадаємо, російські окупаційні війська використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялося, що міноборони РФ розсекретило інформацію про те, скільки платять за вбивство українців.
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