Вибухи у Криму: окупанти заявляють про «збиті українські балістичні ракети»

Слід від нібито збитої у Криму української ракети

Близько 16:00 місцеві пабліки повідомили про «гучні хлопки» у Старому Криму

У Криму 6 травня неспокійно, окупанти заявляють про «збиті українські балістичні ракети», однак не можуть визначитися із кількістю.

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Близько 16:00 місцеві пабліки повідомили про «гучні хлопки» у Старому Криму та на сході півострова, згодом повідомлення видалили. Попри це, глава окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксенов заявив про «збиту балістичну ракету».

«Над Республікою Крим силами ППО збито балістичну ракету, запущену українським ОТРК «Грім-2». Руйнувань та постраждалих немає», – стверджував Аксенов.

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Однак його радник Олєг Крючков запевняв, що ракет насправді було дві, й обидві «знищені». «Оновлена інформація. Над Кримом збито дві балістичні ракети ОТРК «Грім-2», – зазначав Крючков.

Офіційних повідомлень українського Генштабу щодо вибухів у Криму наразі немає.

Нагадаємо, у суботу, 6 травня, вранці в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про «бавовну» у Красноногвардійському районі.

29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

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Після вибуху на нафтобазі у Севастополі містом почали ширитися панічні думки про нездатність російської ППО захистити власні стратегічні об'єкти, а російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустки у континентальній частині Росії.

Раніше повідомляли, що в Криму утворилися затори через великий потік машин. Після вибухів з Криму також вилетів російський урядовий борт Ту-204-300.

Заступник голови Меджлісу розповів, як відреагували кримчани.