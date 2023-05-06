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Скільки платять за вбивство українців? Міноборони РФ розсекретило заробітки солдатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки платять за вбивство українців? Міноборони РФ розсекретило заробітки солдатів
Міністерство оборони розповіло скільки платиить своїм військовим
фото з відкритих джерел

У середньому російські солдати за криваві вбивства українців отримують близько 100 тис. грн на місяць 

Міноборони Росії опублікувало дані про зарплати військових-контрактників у зоні так званої  «СВО». Згідно з опублікованою інформацією, залежно від військового звання, посади та вислуги років виплати становить від 204 тис. рублів (97,3 тис. грн) на місяць.

Мінімальне грошове забезпечення командира взводу – командира відділення складає від 242 тис. рублів (115,5 тис. грн) на місяць, командира відділення – 232 тис. рублів (110,7 тис. грн), інструктора штабу – 226 тис. рублів (107,8 тис. грн).

Мінімальний розмір виплат начальника радіостанції командно-штабної машини становить 226 тис. рублів (107,8 тис. грн), старшого сапера – 216 тис. рублів (103 тис. грн), гранатометника – 211 тис. рублів (100,6 тис. грн), кухаря чи водія – від 211 тис. рублів (100,6 тис. грн).

Нагадаємо, як йдеться у роз'ясненні Сухопутних військ ЗСУ, розмір грошових виплат командира бригади Сухопутних військ у 2023 році (з 1 лютого 2023 року) становить 50 173 грн (без додаткової винагороди), у свою чергу розмір зарплати стрільця – 20 586 грн (без додаткової винагороди).

Стрілець у Сухопутних військах отримував минулого року у тилу трохи більше 40 тис. грн, а якщо безпосередньо був залучений до бойових дій – 113 тис. грн.

У квітні 2023-го такий військовослужбовець отримав:

  • 20 587  грн, якщо не включено до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань;
  • 50 587  грн, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;
  •  120 587 грн, якщо бере участь безпосередньо у бойових діях.

Зарплата військового складається з грошового забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, та грошової винагороди, яку встановлено за ініціативи президента на період воєнного стану.

Щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, з лютого 2023-го збільшено розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше 20 100 грн, також для осіб рядового та начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України – не менше 17 тис. грн.

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Теги: вбивство Міноборони РФ військові зарплата

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