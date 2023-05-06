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Міноборони пояснило особливість тактики російських окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міноборони пояснило особливість тактики російських окупантів
Окупанти діють відповідно до своїх можливостей
фото з відкритих джерел

Якщо загалом дивитися на динаміку дій Росії і війни, то ніякої зміни тактики немає

Російські окупанти не змінюють свою тактику, вони просто діють відповідно до тих можливостей, які мають. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Якщо загалом дивитися на динаміку дій Росії і війни в цілому, то ніякої зміни тактики немає, – каже  Маляр. – Росія діє за мірою своїх можливостей».

Заступниця міністра оборони зазначає, що зараз окупанти налагоджують виробництво певних видів озброєння, продовжують проводити випробовування нових його зразків.

«Те, що нам може здаватися якоюсь зміною тактики, - це насправді хід війни відповідно до їхніх можливостей, – пояснила Маляр. – Збільшуються можливості – вони щось роблять, зменшуються – вони щось ставлять на паузу».

При цьому масовані атаки військові з високою ймовірністю розцінюють, як перевірку і розвідку можливостей нашої ППО.

Раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що окупанти постійною змінюють свою тактику ударів по Україні.

За результатами закордонних візитів до Гельсінки та Гааги президент України Володимир Зеленський повідомив, що західні партнери передадуть Україні ще більше потужної зброї для захисту своїх території від російських загарбників. 

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Міноборони

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