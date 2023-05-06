Головна Новини
search button user button menu button

Повітряні сили пояснили, чому відразу не розповіли про збиття ракети «Кинджал»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому відразу не розповіли про збиття ракети «Кинджал»
в Повітряних силах розповіли, чому раніше не оприлюднили інформацію про збиття ракети «Кинджал»
фото з відкритих джерел

У Повітряних силах розповіли подробиці збиття російської ракети «Кинджал»

Військове керівництво 4 травня прийняло рішення одразу не розголошувати інформацію про збиття ракети «Кинжал» над Києвом. Про це пише Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

«Також оприлюднюємо інформацію щодо нічної атаки 4 травня! Близько 2.30 у небі Київщини ЗРК «Patriot» знищено аеробалістичну ракету Х-47 «Кинжал», запущену із МіГ-31К з території Росії», – пишуть Повітряні сили.

Зазначається, що військове керівництво прийняло рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 «Кинджал» одразу.

«Причини цілком зрозумілі. На все свій час!», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинжал» над Києвом вночі 4 травня.

Зокрема, підрозділ ППО, який приземлив ворожий «Ланцет», отримав нову електроніку.

Читайте також: ЄС виділив 1 млрд євро на боєприпаси, Україна повернула тіла 80 оборонців. Головне за 5 травня
Теги: Telegram боєприпаси Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський висловив співчуття Польщі у річницю Смоленської катастрофи
Зеленський висловив співчуття Польщі у річницю Смоленської катастрофи
10 квiтня, 13:22
Система ППО «Залізний купол» не встигає збивати всі ракети
Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет (фото, відео)
6 квiтня, 18:00
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі – Блінкен
8 квiтня, 07:01
12 квітня в Україні збережеться комфортна температура повітря
Хмарно з проясненнями, але тепло: проноз погоди в Україні на 12 квітня
12 квiтня, 06:07
Україна просила Болгарію передати винищувачі
Болгарія відкинула безоплатну передачу Україні своїх винищувачів
11 квiтня, 06:20
Всього пенсійні виплати підвищили для близько 600 тисяч пенсіонерів
Перерахунок пенсій: що зміниться із 1 травня
28 квiтня, 06:49
Путін готувався до короткої війни в Україні
Хто підштовхнув Путіна до війни та яка роль Медведчука: нове розслідування
25 квiтня, 17:17
Сльози радості та обійми: СБУ показала щемливе відео повернення полонених
Сльози радості та обійми: СБУ показала щемливе відео повернення полонених
26 квiтня, 18:53
«Мені головне снаряди отримати»: Пригожин байдуже відреагував на ймовірну атаку на Путіна
«Мені головне снаряди отримати»: Пригожин байдуже відреагував на ймовірну атаку на Путіна
3 травня, 17:43

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
12K
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
12K
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
5482
Росіяни вдарили по Краматорську, у Слов’янську лунають вибухи
4144
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4052
РФ, ймовірно, відмовилася від цілі захопити Бахмут. ISW назвав новий пріоритет

Новини

Війська Білорусі продовжили спільні з РФ навчання
Сьогодні, 15:16
Повітряні сили пояснили, чому відразу не розповіли про збиття ракети «Кинджал»
Сьогодні, 14:52
Чарльз III офіційно став королем Великої Британії (відео)
Сьогодні, 14:20
Підрив автомобіля пропагандиста Прилєпіна: з’явилися фото та відео
Сьогодні, 14:10
Олена Зеленська в елегантному вбранні та на шпильках відвідала коронацію Чарльза III: фото
Сьогодні, 13:48
Окупанти заявили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС
Сьогодні, 13:32

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту