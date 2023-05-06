Повітряні сили пояснили, чому відразу не розповіли про збиття ракети «Кинджал»

в Повітряних силах розповіли, чому раніше не оприлюднили інформацію про збиття ракети «Кинджал»

У Повітряних силах розповіли подробиці збиття російської ракети «Кинджал»





Військове керівництво 4 травня прийняло рішення одразу не розголошувати інформацію про збиття ракети «Кинжал» над Києвом. Про це пише Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Також оприлюднюємо інформацію щодо нічної атаки 4 травня! Близько 2.30 у небі Київщини ЗРК «Patriot» знищено аеробалістичну ракету Х-47 «Кинжал», запущену із МіГ-31К з території Росії», – пишуть Повітряні сили.

Зазначається, що військове керівництво прийняло рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 «Кинджал» одразу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Причини цілком зрозумілі. На все свій час!», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинжал» над Києвом вночі 4 травня.

Зокрема, підрозділ ППО, який приземлив ворожий «Ланцет», отримав нову електроніку.