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Росія не змогла досягти суттєвого прогресу на Донбасі, – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія не змогла досягти суттєвого прогресу на Донбасі, – британська розвідка
За місяць рашистам вдалось просунутись на 10 км
фото ілюстративне

Бахмут був найуспішнішою віссю РФ за місяць 

Росія продовжує зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Незважаючи на зміну зусиль, окупанти продовжують атакувати українські позиції в Донецькій області. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що за останні 30 днів наступ Росії на місто Бахмут був її найуспішнішою віссю на Донбасі. Однак за цей час Росії вдалося просунутися лише на 10 км.

На інших ділянках Донбасу, куди Росія намагалася прорватися, за цей 30-денний період її сили не просунулись більше, ніж на 3 км.

«Незважаючи на постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, Росія не змогла створити боєздатну піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєвий прогрес», – зазначає розвідка.

Росія не змогла досягти суттєвого прогресу на Донбасі, – британська розвідка фото 1

Нагадаємо, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 640 рашистів.

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Теги: Україна окупанти війна в Україні війна росія Велика Британія

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